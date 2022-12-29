O İlçenin en büyük sorunu çözüme kavuşuyor

Körfez Ticaret Odası Mustafa Efe Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen meclis öncesi istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna'da katıldı. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk'ün bilgilendirmelerde bulunduğu toplantıda, Körfez'in büyük sorunlarından olan tır parkı, Samsun Mahallesinin çözüm süreci, sanayi sitesinin sorunları, yarımca girişindeki tır yoğunluğu için ek bir çözüm önerisi detaylı konuşuldu.
Toplantının ardından meclise geçildi. Mecliste konuşan Öztürk, "İthalata bağımlılığı azaltmadan, katma değerli üretim ve ihracatı yükseltmeden döviz sorununu çözemeyeceğimizi, döviz sorununu çözemeden ise enflasyonu düşüremeyeceğimizi düşünüyoruz" dedi. Öztürk, enflasyonun ekonomideki bütün parametreleri bozan en büyük sorun olduğunu da ifade etti. Meclis, gündem maddelerinin oylanmasıyla son buldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.