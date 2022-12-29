29 Ara 2022 - 14:25- Spor

Hazırlık maçları 3,5 ve 7 Ocak’ta

Kocaelispor’da devre arası kampı tüm hızı ile devam ediyor. Antalya Belek’te yer alan Kaya Riu Otel’de hazırlıklarını sürdüren yeşil siyahlılar 3,5 ve 7 Ocak’ta hazırlık maçları oynayacak.