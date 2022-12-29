5’indeki rakip büyük ihtimalle aynı otelde kamp yapan 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ispartaspor olacak. 3 ve 7 Ocak’taki rakipler henüz netleşmedi. Yeşil siyahlıların bu maçları 3. Lig takımları yapacağı gelen haberler arasında.
29 Ara 2022 - 14:25- Spor Güncelleme: 29 Ara 2022 - 14:27
Hazırlık maçları 3,5 ve 7 Ocak’ta
Kocaelispor’da devre arası kampı tüm hızı ile devam ediyor. Antalya Belek’te yer alan Kaya Riu Otel’de hazırlıklarını sürdüren yeşil siyahlılar 3,5 ve 7 Ocak’ta hazırlık maçları oynayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.