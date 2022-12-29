29 Ara 2022 - 14:25- Spor G: 29 Ara 2022 - 14:27

Hazırlık maçları 3,5 ve 7 Ocak’ta

Kocaelispor’da devre arası kampı tüm hızı ile devam ediyor. Antalya Belek’te yer alan Kaya Riu Otel’de hazırlıklarını sürdüren yeşil siyahlılar 3,5 ve 7 Ocak’ta hazırlık maçları oynayacak.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Hazırlık maçları 3,5 ve 7 Ocak’ta mask

5’indeki rakip büyük ihtimalle aynı otelde kamp yapan 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ispartaspor olacak. 3 ve 7 Ocak’taki rakipler henüz netleşmedi. Yeşil siyahlıların bu maçları 3. Lig takımları yapacağı gelen haberler arasında.

29 Ara 2022 - 14:25 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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