CHP'li Soyluçiçek: Yılan hikayesine döndü

YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Çayırova’da yıllardır seçim vaadi olan ancak bir türlü yapılamayan Devlet Hastanesi, yılan hikayesine döndü. Geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan, ardından hafriyat çalışması başlatılan hastanede çalışmalar yeniden durdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ve belediyenin insanların sağlığıyla oynadığını ifade eden Soyluçiçek, kazı çalışmasının olduğu yere giderek açıklamada bulundu. Belediye başkanının sadece reklam yaptığını kaydeden Soyluçiçek şu ifadeleri kullandı:

"Çayırova Devlet Hastanesi'nin yapılacağı alandayız. Yıllardır bu hastane tamamlanmıyor. Eski belediye başkanı bu işe kalkıştığında ben halledemez dedim ve yeni belediye başkanı geldi hâlâ hastane tamamlanmadı. Bir müteahhit buldular, ihale süreci oldu, biraz kepçe yürüdü ve yine yapım durdu. Burada ne çalışma var ne de başka bir şey. Sadece hastanenin temeli için bir çukur açılmış o kadar. Süleyman Demirel'in meşhur temellerine benzedi bu iş. Haziran ayında sözde bir temel atıldı ama ortada kayda değer bir şey yok. Çayırova neden bunları yaşıyor, neden halk oyalanıyor? Ben yapılamaz dedim ve yıllar beni haklı çıkardı. Keşke çıkmasaydım, keşke Çayırova'ya yakışır bir hastane yapılsaydı ama olmadı. Belediye başkanı bir işi daha eline yüzüne bulaştırdı. Reklam yapmaktan başka bir gayesi yok. Koskoca Çayırova'da hastane yok, acil yok. Gebze, Tuzla, Darıca'ya gitmek zorunda kalıyoruz. Umarım hastane bunca uyarıya rağmen yapılır, ben haksız çıkarım, Çayırova hastanesine kavuşur. O zaman başkana bir demet çiçek ve bir plaket hediye edeceğim." dedi.