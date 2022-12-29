CHP’li İlçe Başkanları ültimatom verdi

CHP Kocaeli il binasında bugün ilçe seçimleri hakkında saat 14.00’da basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan okudu. CHP Kocaeli İl Yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar ve 9 ilçe başkanı katıldı. Açıklamaya Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel eşi rahatsızlandığı sebebiyle katılamadı. İlçe Başkanları adına açıklamayı okuyan CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, “Bizler 27 bin üyesiyle büyük Kocaeli CHP ailesinin seçilmiş ilçe başkanları olarak, Kocaeli Örgütü’nün tüm gücüyle birlikte ve dimdik ayakta olduğunu hatırlatmak için bugün buradayız. 3 yıl önce ilçe ve il örgütü olarak yüklendiğimiz büyük sorumluluğun bilincinden bir an olsun şaşmadan, küresel salgın ve ondan daha da tehlikeli AKP politikalarının ezdiği, yoksulluk sarmalında yaşayan vatandaşlarımızın hep yanında olduk. Büyük ailemiz 2 milyon komşumuzun, tüm sorunlarını yılmadan dile getirdik, AKP rejiminin tüm baskılarına karşı kol kola direndik, mücadele ettik. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli, ilçe başkanları olarak 3 yıllık süre boyunca birbirimizle ve il başkanımız Harun Yıldızlı başta olmak üzere il yönetimimizle eşsiz bir dayanışma ve koordinasyon içerisinde olduk. Ve şimdi 2023’te Kocaeli ve tüm Türkiye’de iktidar olmak için hazırız.

“TEK EMEL YAŞAMA SEVİNCİ”

Davamız belli, mücadelemiz 20 yıldır bu memleketi uçuruma sürükleyenlerle, dünümüzü çalan geleceğimizi ipotek altına alanlarla, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden, yargının bağımsızlığını yok edenlerledir. 2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin ne denli önemli olduğunu biliyoruz, tüm hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı bu yönde hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bizler genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adlandırdığı gibi, bireysel ikballeri bir tarafa bırakan, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için görevlerinin başında duran dava adamlarıyız. Kocaeli’nin 12 ilçesinde CHP’nin tek emeli yaşama sevincini yeniden kazanmaktır. Başkaca hiçbir gündemimiz olmamıştır olmayacaktır.

“İLÇE BAŞKANLARINA DESTEĞİMİZ VARDIR”

CHP’nin gerçek emekçileri olan başta biz ilçe başkanları tüm seçim sürecinde 5 bine yakın sandığı ve milletin iradesini canımız pahasına koruyacağımız gibi partimizin adayları belirlenirken de emeğe sahip çıkacağımızın bilinmesini isteriz. Malumunuz olduğu üzere milletvekilliği adaylık başvurusu için il başkanlığı görevinden istifa eden Özgür Harun Yıldızlı’nın adaylığını ilçe başkanları olarak desteklediğimizi kamuoyuna net bir dille ifade ediyoruz. 35 yılı aşan sürede örgütün seçilmiş il başkanları milletvekili olamamıştır. Biz ilçe başkanları olarak bu durumun değişimine dair irademizi ortaya koymaktayız. Bu bağlamda emekten yana mücadele veren, milletvekilliği adaylığına başvuran yönetici arkadaşlarımız ile ilçe başkanlarımıza da desteğimiz tamdır.

“ÜLKEYİ AYDINLIK GELECEĞE ULAŞTIRMAK”

İl başkanımızın istifası sonrasında il yönetim kurulu üyelerinin gerekli hassasiyeti göstereceği ve sağduyulu şekilde karar alacağına inancımız tamdır. İlçe başkanları olarak bizler il yönetimi içerisinden seçilecek il başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin, tümüyle yanındayız. Örgüt iradesinin üzerindeki hiçbir gücü kabul etmiyoruz. 2023 yılının ülkemiz ve dünyaya hak-adalet, eşitlik, özgürlük, sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz. Kocaeli CHP birbiriyle kol kola yürümekten şevk duyan ilçe başkanlarıyla iktidar olacak ve bizler 2023’te ülkeyi aydınlık bir geleceğe ulaştırmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz.