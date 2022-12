Çağlayan:"Yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ediyoruz"

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan Derince’de ziyaretlerde bulundu. Esnafla selamlaşan, partililerle bir araya gelen ve ilk defa oy kullanacak olan gençlerle bir araya gelerek hasbihal eden Başkan Çağlayan’a, Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan eşlik etti.

“AMACIMIZ BELLİ”

İlk olarak ilçe binasında Derince İlçe Başkanı Koray Merdan’a, hemen ardından Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e ziyarette bulunan Çağlayan, “Birliğimizle inşAllah memleketimizi ilelebet yaşatacağız. Amacımız belli, ilk günkü aşkla, yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“ESNAFLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Çağlayan, Derinceli esnafları ziyaret etti. Göreve geldiği günden bu yana sık sık esnaflarla bir araya gelen Çağlayan’a ziyareti sırasında Belediye Başkanı Aygün ve Derince Gençlik Kolları Başkanı Bostan eşlik etti. Esnaftan gelen öneri ve şikayetleri dikkatle dinleyen, ve esnaflarımızın her zaman yanında olduğunu belirten Çağlayan, gelen taleplerle yakinen ilgilendiklerini iletti.

ESKİ BAŞKANLARLA BİR ARAYA GELDİ

Ziyaret sonrası , ziyaret ettiği ilçelerde kurulduğu günden bu yana görev alan tüm gençlik kolları başkanları ile bir araya gelen ve bu görüşmeleri adeta bir gelenek haline getiren Çağlayan, Derince’de de geleneği sürdürerek başkanlarla bir araya geldi. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizin önüne serdiği Türkiye vizyonunun ilk ve en önemli adımları hayatın her alanında atılmaya başlandı. Bu vizyonu sürdürmek, partimizi her daim ileri taşıma gayesi ile seçime hazırlanıyoruz. Bu süreçte tüm ilçelerimizin geçmişte bu yana görev almış, ilçemizin her bir genci için emek sarf etmiş olan kıymetli başkanlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Bu ziyaretlerle alakalı olumlu dönüşler de alıyoruz, devamını da getireceğiz” dedi.

“HAYIRLI OLSUN”

Ardından Çağlayan ve yönetimi henüz üç hafta kadar önce yönetimini açıklayan taze başkan Sefa Bostan’ın toplantısına da, Belediye Başkanı Aygün ile birlikte katılım sağladı. Yeni yönetim kurulu üyeleriyle tanışan ve hayırlı olsun temennilerinde bulunan Çağlayan, “Sizler 2023 vizyonu ile yetişmiş ve bu gayede partimize gönül vermiş dava arkadaşlarımız, yoldaşlarımızsınız. Ne kutlu ki bizlere böylesine önemli bir seçimde, böylesine önemli bir yılda görev alma vazifesi verildi. İnanıyorum ki bu koltuklarda oturan her bir yöneticimiz, bu koltukların hakkını vererek, var gücü ile hizmet edecektir. Tekrar tüm yönetimimize ve Başkanımıza hayırlı olsun” dedi.

EN FAZLA OY KOCAELİ GENÇLİĞİ’NDEN

Son olarak AK Gençler, ilk defa oy kullanacak olan gençlerin kapısını çaldı. Ziyaretlerin, gerek sosyal medya’da, gerek görüşmeleri sırasında olumlu tepkiler ile karşılandığını ve gençler için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten AK Gençler, belirten AK Gençler “Cumhurbaşkanımızın seçim sürecinde almış olduğu en fazla oyu Kocaeli Gençliği’nden alacak!” dedi