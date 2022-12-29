EYT’de Kılıçdaroğlu’nun fendi, Erdoğan’ı yendi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 20 yıldır mücadele ediyor. Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi EYT sorunu yaşıyor. EYT’lilerin 20 yıllık mücadeleleri mutlu sonla bitti… EYT sorunuyla ilgili internette araştırma yaparken, euronews.com’da güzel bilgiler vardı… Bunu sizinle paylaşmak istiyorum;

EYT sorunu nedir, nasıl ortaya çıktı?

EYT sorunu 1999 yılında yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Kanununda yapılan değişiklikle ortaya çıktı. İktidarda Bülent Ecevit başbakanlığında ANASOL-M olarak adlandırılan Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Anavatan Partisi koalisyonu bulunuyordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu hükümette başbakan yardımcısıydı. Yasanın ana amacı erken yaşta emekli olma imkanının etkilediği sosyal güvenlik sistemini ıslah etmekti.

1999’daki yasa ile emeklilik yaşı nasıl değişti?

Kanun değişikliğiyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değişti. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında yaş şartı da geldi. Değişiklikten önce, emekli olabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yeterliydi. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20; erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim şartını yerine getirenler emekli olabiliyordu.

Değişiklik öncesi kadın ve erkekte emeklilik yaşı kaçtı?

1999’daki değişiklikten önce 18 yaşında sigortalı işe başlayan bir kadın 38; erkek ise 43 yaşında emekli olabiliyordu. Sadece 5 bin gün prim ödemesi gerekiyordu. 5 bin gün prim ise yaklaşık 13,5 yıl aralıksız çalışma demekti. Başka bir örnek hesaplama ise şöyle: 1 Temmuz 1994'te ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan 1 Ocak 1972 doğumlu erkek işçi, çalışmaya başladığı dönemde yürürlükteki kanuna göre 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü tamamladığında emekli olabiliyordu. Bu işçi 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığı 1 Temmuz 2019'da 5000 prim günü varsa yaş koşulu aranmadığı için 47 yaşında emekli olabilecekti. 1999'daki değişikliğin ardından aynı işçi, çalışmaya ilk defa 1 Temmuz 1994'te başladığı için 25 yıl sigortalılık süresi, 55 yaş ve 5750 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdiğinde emekli olabilme hakkı kazanabilir duruma geldi. Yani kanun değişikliği ile bu işçinin emekliliği 8 yıl ötelendi; 750 gün de fazladan prim ödemesi istendi.

Şu an emeklilik yaşı ve şartları neler?

AK Parti iktidarında 1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren yeni kanun ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilirken, prim ödeme gün sayısı işçilerde (SSK) 7200, esnaf ve çiftçilerde (Bağ-Kur) ise 9000'e çıkartıldı. Kanun yürürlüğe girdiğinde kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı kademeli olarak yükselmekte ve 2048 yılında kadın ve erkek sigortalı ayrımı yapılmadan 65 yaşa yükselecek.

EYT'liler ne istiyor, EYT sorunu yaşayan kaç kişi?

Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini istiyor. Yani yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor. Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 4/a (SSK) kapsamında 16 milyon 688 bin, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında 3 milyon 57 bin sigortalı bulunuyor. AA’nın tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 744 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.

EYT nasıl çözüm masasına geldi?

65 yaş üstü nüfus oranı ve ortalama yaşam süresi Türkiye’de giderek yükseliyor. Bundan dolayı AK Parti hükümet kademeli olarak emeklilik yaşını Avrupa Birliği ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi örgütlerin ortalamasına çekme politikası izliyor. Ancak kendilerini “mağdur” olarak adlandırılan bu grubun sesini iyice yükseltmesi ve muhalefet partilerinin sorunun çözümüne yönelik vaatleri 2023 seçimleri öncesinde hükümeti harekete geçirdi. Yıllarca erken emekliliğe karşı çıkan hükümet EYT’yi sorun olarak kabul ederek çözüm için çalışmalara başladığını duyurdu.

“SEÇİM KAYBETSEK DE YOKUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç yıl önce EYT düzenlemesine şiddetle karşı çıkarak “SEÇİM KAYBETSEK DE YOKUM.” demişti. 2023’te tarihi bir seçim var. Kılıçdaroğlu, EYT üzerinden Hükümete yüklendi, EYT’lilere umut verdi. Gidişattan rahatsız olan Erdoğan, muhalefetin yükselişi karşısında geri atmak zorunda kaldı ve EYT’yi çıkardı. Bütün EYT’lilere hayırlı olsun. Şu sıralar hükümet EYT’yi çıkardık diye söylemlerde bulunurken, Kılıçdaroğlu cephesi ise “EYT bizim sayemizde çıktı, Erdoğan EYT’yi çıkarmaya mecbur kaldı” diyor…

**

Bence de Kılıçdaroğlu’nun EYT üzerinden hükümete yüklenmesi ve EYT’lilerin büyük bir çoğunluğunun muhalefeti destekleyeceğini söylemesi üzerine, Erdoğan EYT’yi mecburen çıkardı. İster Erdoğan çıkardı densin, ister Kılıçdaroğlu çıkardı densin. Gerçek olan EYT’nin çıkması ve 2.5 milyon kişinin bu haktan faydalanması. Şimdi de endişeli bir bekleyiş var. Zira EYT’lilere verilecek para, A’dan Z’ye her şeye zam olarak geri dönmesin.