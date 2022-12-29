Eğitimciler ekonomi isyanında!

Hürriyet Eğitim-Sen Kocaeli Şube yöneticileri ve bazı üyeler, önceki gün İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir eylem gerçekleştirdi. Yaşanan ekonomik sıkıntıların memurları çok etkilediğini ve eğitimcilerin her geçen gün biraz daha fakirleştiğini dile getiren şube başkanı Süleyman Pekin, “Yakında ‘Bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır’ levhamızı iş yerlerimize ve milli eğitim binalarına asacağız. Memurlar değil, memuru bu hâle düşürenler utansın” dedi.

“FAKİRLİĞİMİZİ PROTESTO EDİYORUZ”

Pekin, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Son 1 yıl içerisinde iktidarın ekonomi politikalarından kaynaklı olarak alım gücümüz yüzde 200 oranında azalmış bulunuyor.Eskiden orta direk sayılan memurları fakirleştirip alt gelir grubuna düşürenler ‘Dar gelirliye, fakir-fukaraya vermek bereket getirir’ cümlesiyle hâlimizin acınası olduğunu beraber beyan etmişlerdir. Fakirliğimizi, yoksulluğumuzu ve ona sebep olanları protesto ediyoruz.

“TOPLAMDA 1.5 MİLYON FAKİRİZ”

Ellerimizdeki pankartlarda 1 milyon fakir yazıyor. Millieğitim ‘1 milyon fikir’ arayacağına 1 milyon 250 bin çalışanının fakirleşmesine çare arasın. Üniversitelerde de durum farksız; toplamda 1.5 milyon fakiriz.Aralık 2022 itibariyle asgari ücrete yapılan zamla birlikte memur maaşları ile asgari ücret eşitlenmiştir. Açlık sınırının bir tık üzerinde maaş alan eğitim çalışanları adına milli eğitim binamıza ‘Bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır’ levhamızı asacağız. Memurlar değil, memuru bu hâle düşürenler utansın!

TALEPLERİNİ SIRALADILAR!

En düşük memur maaşı 30 bin lira olmalıdır. Yoksulluk sınırının altındaki bir maaşı kabul etmemiz söz konusu değildir.Maaşlarındaki gelir vergisi yüzde 15’e sabitlenmelidir. Vergi dilimi adı altında verilen zamların geri alınmasına isyan hâlindeyiz.Sosyal devlet ilkesi gereği tüm çalışanlara giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı, aile yardımı ve bir paket çocuk bezi dahi alınamayan çocuk yardımı tutarları iyileştirilmelidir.Enflasyon farkı artık tüm çalışanlara aylık olarak ödenmelidir.

“HAZIRLIK ÖDENEĞİ 1 MAAŞ OLMALI”

Ek ders ücretlerimiz 2023 yılı başında yüzde 100 oranında artırılmalıdır. Ayrıca ders saatleri dışındaki her türlü kurs için ücretleri de 2 katına çıkarılmalıdır. DYK kursları tüm branşlara ve tüm okul türlerine açılmalıdır. ÖMK bir an önce TBMM gündemine alınmalı ve öğretmenliğin onuruna yakışır düzenlemeler yapılmalıdır. Kariyer Basamakları Sınavı’ndan vazgeçilerek kıdeme göre ve herkesi kapsayan bir düzenleme yapılmalıdır.Eğitim öğretime hazırlık ödeneği bir maaş tutarında ve eylül ayında tüm eğitimcilere eşit olarak ödenmelidir.

“SINAV ÜCRETLERİ ARTIRILSIN”

Görevli personelin yol ve yemek parasını bile karşılamayan sınav ücretleri artırılmalıdır.Özellikle MTSK sınavlarına en az yüzde 100 zam yapılmalıdır.Yardımcı hizmetler sınıfı kadrosundaki çalışanları genel idari hizmetler sınıfına aktarılmalıdır. Üniversite personellerinin çalışma koşulları iyileştirilmeli, üniversite eğitim tazminatından tüm üniversite çalışanları faydalandırılmalıdır.Üniversitelerde idari personeller için tahsis edilmiş kadrolara hülle yoluyla yapılan atamalara son verilmelidir. Memurlarımız artık isyan noktasındadır. Hakkımız olanı alana kadar mücadeleye kararlıyız”.