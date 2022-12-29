29 Ara 2022 - 15:34- Ekonomi G: 29 Ara 2022 - 15:48

Orman Genel Müdürlüğü 131 geçici işçi alacak

İlan. gov. tr'de yer alan ilana göre Orman Genel Müdürlüğü 131 geçici işçi alacak.
Orman Genel Müdürlüğü 131 geçici işçi alacak mask

Orman Genel Müdürlüğü, " Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Kimya Laboratuvar Teknisyeni pozisyonunda 19, Matbaa Teknisyeni pozisyonunda 2, Aşçı pozisyonunda 84, Otomotiv Elektrikçisi pozisyonunda 3, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi pozisyonunda 4, Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi pozisyonunda 10, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) pozisyonunda 1, İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 8 olmak üzere toplamda 131 Geçici İşçi alımı yapacak.

Açık iş ilanları 02-06.01.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapabilecek.

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# türkiye, kamu, elektrik

29 Ara 2022 - 15:34 - Ekonomi

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