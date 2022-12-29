Ford Otosan'a 200 milyon avroluk ek finansman

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, EBRD, Avrupa'nın önde gelen ticari araç üreticilerinden Ford Otosan’ın tamamen elektrikli ve hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) araçlar da dahil olmak üzere yeni nesil ticari araç yatırımlarına finansal destek vermek üzere şirkete 200 milyon avroluk ek kredi sunacak.

Finansman paketi, EBRD'nin kendi kaynaklarından 54 milyon avro kredi ile bankanın A/B sendikasyon kredisi yapısı çerçevesinde diğer kreditörlerden sağladığı 146 milyon avroluk krediden oluşuyor.

EBRD’nin kredi tutarının tamamı için kayıtlı borç veren olduğu bu finansman modelinde diğer ticari bankalar ve gerekli nitelikleri karşılayan özel sektör kredi sağlayıcıları EBRD kredisine piyasa koşullarında katılıyor. Katılımcı kreditörler arasında Green for Growth Fund, HSBC, MUFG, Societe Generale ve ILX yer alıyor.

EBRD'nin yeşil ekonomiye geçişi finanse etme çabasının bir parçası olarak sağlanan kredi, Ford Otosan’ın daha sürdürülebilir bir gelecek için otomotiv dünyasının elektrifikasyonuna öncülük etme hedefini destekliyor.

Kredi, 2021’de Ford Transit Custom ailesinin çevreye duyarlı, tam elektrikli versiyonlarını da içeren yeni nesil üretimini finanse etmek üzere Ford Otosan’a verilen 650 milyon avroluk kredinin bir uzantısı konumunda bulunuyor.

"EBRD, Türkiye'de ve küresel ölçekte yeşil bir gelecek için kararlılığını koruyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, elektrikli araçların net sıfır gelecek için bir gereklilik olduğunu belirterek, "Türkiye'yi Avrupa’nın ticari elektrikli araç üretim merkezi haline getirmek için sektörünün lideri Ford Otosan ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. 2021 yılında 650 milyon avroluk finansal paketle başladığımız ortaklığımızın devam etmesi bizi mutlu ediyor. Kreditörlerimiz bize güvenerek kaynaklarını bu ortak amaç için kullanmayı kabul ettiler. EBRD, Türkiye'de ve küresel ölçekte yeşil bir gelecek için kararlılığını koruyor.” ifadelerini kullandı.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ise şunları kaydetti:

“Avrupa'nın lider elektrikli ticari araç üreticisi Ford Otosan olarak, sadece ne yaptığımızı değil, nasıl yaptığımızı da yeniden düşünerek aynı zamanda sürdürülebilir üretimde yeni bir çağa öncülük ediyoruz. Kurulduğu günden bu yana çevreye ve topluma fayda sağlayan ürünleri ve hizmetleri sunmayı misyon edinmiş bir şirket olarak, karbon nötr bir gelecek hedefiyle Kocaeli tesislerimizde en gelişmiş teknolojiyle, sürdürülebilir bir fabrika inşa ediyoruz. Elektrikli araçlarımız ve yeni fabrikamız, 2030 yılına kadar tesislerde, 2035 yılına kadar tedarikçiler ve lojistikte ve 2040 yılına kadar ağır ticari araçlar dahil üretilen ürünlerde karbon nötre ulaşma konusundaki uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayacak.”

Ford Otosan, otomotiv sektörünün elektrik dönüşümüne öncülük etme misyonuyla Kocaeli fabrikalarında yeni nesil elektrikli ve bağlantılı ticari araç üretim projelerine 2026 yılına kadar 20,5 milyar TL yatırım öngörüsüyle teşvik aldığını bir süre önce duyurmuştu.

Ford’un en verimli fabrikalarının başında gelen Kocaeli fabrikaları, en ileri üretim teknolojilerine sahip üretim hattı ve batarya montaj tesisi ile Ford Otosan’ın ticari araç üretiminde mükemmellik merkezi ve Avrupa’daki Transit üretiminin merkezi olarak konumunu güçlendiriyor. Kısa bir süre önce Türkiye’deki üretim tesislerinde ve AR-GE merkezinde, 2030’da karbon nötr olma hedeflerini açıklayan Ford Otosan; binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor.

Bu hedefe paralel olarak, E-Transit ve E-Custom’ın da Avrupa’daki tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford’un elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol oynamaya da devam ediyor.

Ford’un Avrupa’da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 88’inin üretimini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan, geçen aylarda törenle seri üretim için hattan indirdiği Ford’un ilk tam elektrikli ticari modeli E-Transit’i Kocaeli Fabrikalarında yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisi ile üretiyor.

Ford Otosan, 2023'ün ilk yarısında yeni 1 tonluk Ford Custom’ın dizel, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarını kademeli olarak üretmeye başlayacak.

EBRD’nin ek yatırımı, Ford Otosan'ın Kocaeli tesislerini Türkiye'de elektrikli araç montajı için entegre üretim merkezine dönüştürmesine yardımcı olacak. Finansman ayrıca daha yüksek operasyonel standartları desteklemeye yardımcı olacak ve değer zincirine daha geniş entegrasyon yoluyla tedarikçilerin dijitalleşmesine katkıda bulunacak, standartları ve verimliliği yükseltecek.

EBRD, Türkiye’nin önde gelen kurumsal yatırımcılarından biri ve bugüne kadar büyük çoğunluğu özel sektörde olmak üzere toplam 378 proje aracılığıyla ülkeye 17,2 milyar avronun üzerinde yatırım yaptı.