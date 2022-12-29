Şartname değişti, Halkevi son kez ihaleye çıkacak

İzmit’in sembol yapılarından ve Cumhuriyet Dönemi eserlerinden olan İzmit Halkevi binası yıllardır kaderine terk edilmiş durumda restore edilmeyi bekliyor. Birçok kez restore edilmesi için girişimde bulunulan bina için Kocaeli Valiliği tarafından 4 kere ihale yapıldı. Hazırlanan projenin ardından bina ile ilgili ihale süreci başladı. İzmit Halkevi Binası Restorasyon ve Güçlendirme ihalesi her seferinde iptal oldu. Yılan hikayesine dönen Halkevi binasının restorasyon işi 5’inci defa ocak ayında yapılacak. Daha önce Halkevi’nin restorasyonu için talipli olan Kocaeli Mimarlar Odası bugün süreç ile ilgili basın açıklaması yaptı.

“TÜM KENTİ RAHATSIZ ETMİŞTİR”

Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı Alper Dülger bugün düzenlediği basın açıklamasında 5’inci ihalenin son ihale olacağını ifade etti. Konunun uzun süredir tartışmalara neden olduğunu ifade eden Dülger, “4. İhale sonrasında yaratılan ortam ve yapının yıkılması gerektiğine dair demeçler tüm kenti rahatsız etmiştir. Bildiğiniz üzere 4. İhale sonrası yapının restorasyonunun ivedilikle gerçekleştirilmesi gerektiği için, Halkevi Binası'nı Mimarlar Odası olarak talep ettik ve restorasyonu da üstlenebileceğimizi tüm kamuoyuna duyurduk. Akabinde Kocaeli Valiliği'ne tahsis talep dilekçesi ile başvurumuzu yaptık” ifadelerini kullandı.

“TARTIŞMALAR SONA ERDİ”

Dülger açıklamasının devamında, “Yapılan değerlendirme sonrasında; Halkevi binasının artan restorasyon maliyetlerinin Mimarlar Odası tarafından karşılanması zor bedellere ulaştığına dair oluşan kanı sonucunda yapının tahsisine dair talebimizin olumsuz olarak sonuçlandırıldığı tarafımıza iletilmiştir. Verilen olumsuz yanıta rağmen bir şeyin net olarak bilinmesi konusunda Kocaeli Valiliği görüş birliğine varıldığını ve gerekli tüm çalışmaların hızlı bir şekilde yapılacağını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. Halkevi yerinde aslına uygun şekilde restore edilecektir. Aksi yöndeki tüm tartışmalar artık sona ermiştir.

“ŞARTNAME GÜNCELLENDİ”

Süreç içinde yaptığımız görüşmeler sonucunda özellikle restorasyonun önünde engel olarak gördüğümüz ihale şartnamesinin taleplerimiz doğrultusunda güncelleneceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum. İhaleye istekli çıkmamasının temel nedeni olarak görülen fiyat farkı ve enflasyona dair düzenlemelerin ihale eklenmesi, şartnamesine restorasyonunun istekliler için daha cazip hale getirilmesi ile 5. İhale Halkevi için düzenlenen son ihale olacak ve restorasyon süreci ivedilikle başlayacaktır.

“TARTIŞMALAR BİTMİŞTİR”

Bugün yine atıl durumda kalan Fransız Mektebi için de Kartepe'de kaçak olarak yıkılan Tarihi Pancar Deposu için de benzer çalışmalar sürdürülmektedir. Bu yapılar unutulacak yapılar değildir. Kent için kıymetli olan bu yapıları yıkmak bir kültür yıkımı olarak görülmelidir. Son durumda bugün Halkevi'ne dair tartışmalar artık bitmiştir. Cumhuriyetin 2. Yüzyılında bir Cumhuriyet değeri olan Halkevi Binasının restore edilmesi Kocaeli kentinin gurur duyacağı bir sonuç olacaktır” dedi.

“YENİCUMA’DAN KEYİF ALIYORUM”

Oda Başkanı Dülger İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’a çabası için teşekkür etti. Hüseyin Erol ise, “Bu başkanımız sahip çıkıyor. Kent adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu kent halkının talebi. Bundan 6 sene önce yaptığımız toplantıda kent büyüklerini götürdük. Bir kısmı hayatını kaybetti. En azından kalanlar görsün. Yenicuma Camii restore edildi. Her önünden geçtiğimde keyif alıyorum. Aynı ilginin Halkevi için de gösterilmesini istiyorum. Şartnamenin revize edilmesinde katkısı olmasından ötürü teşekkür ediyorum. İzmit Halk Evini kente kazandıralım”dedi.