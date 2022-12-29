“Kocaeli’nin ulaşım ağı güçleniyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile ilgili açıklama yaptı. İlimizin Avrupa’yı Anadolu’ya ve Orta Doğu’ya bağlayan önemli kara, deniz ve demiryolu ulaşım ağları güzergahında yer aldığını kaydeden Karaismailoğlu, “Büyük metropollere yakınlığı, Karadeniz ve Marmara bağlantısının bulunması, şehrin sanayi, ticaret, ulaşım ve lojistik merkezi olarak gelişmesinde etken oldu” dedi.
EKONOMİK POTANSİYEL ARTACAK
Kandıra’nın İstanbul ve Kocaeli için önemli bir turistik cazibe merkezi konumunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, Türkiye’de ilk defa Kandıra ilçesinde hayata geçirilecek Gıda ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile yörenin tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik potansiyelinin artmasının beklendiğini vurguladı.
TOPLAM 17.2 KİLOMETRELİK KESİMİ HİZMETE AÇILDI
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, özellikle yaz aylarında günübirlik trafik yoğunluğunun da eklenmesi ile trafik hacminde ciddi artışlar yaşandığını ifade ederek, açıklamasına şöyle devam etti:“İzmit-Kandıra-Kaynarca Yolu 58.9 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi. Proje kapsamında ilk olarak TEM Otogar K-1 Köprülü Kavşağı’nı içeren 4.2 kilometrelik kesimi, 3 kilometrelik Çubuklubala – Çubuklu Osmaniye Varyantı ile 4 kilometrelik Cezaevi Varyantı’nı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.
6 ADET FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK
Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarla, yolun Çayırköy – Çubuklubala arasında kalan 6 kilometrelik kesim daha tamamlanarak toplam 17.2 kilometrelik kesimi açtık. Açılışı yapılan kesimlerde toplam bin 46 metrelik 8 adet köprü, 264 metrelik 6 adet altgeçit, 4 bin 86 metrelik 47 adet menfez ile TEM Otogar K1, Gölkent, Çubuklubala, Çubuklu Osmaniye, cezaevi giriş, cezaevi çıkış kavşakları olmak üzere 6 adet farklı seviyeli kavşak yer aldı.”
YÜKSEK STANDARTLI BAĞLANTI
Proje ile şehrin merkez ilçesi olan İzmit’in; Kandıra’ya ve Ağva-Kandıra-Kaynarca-Karasu güzergahı üzerinden Karadeniz kıyısı boyunca uzanan turizm merkezlerine bölünmüş yol standardında bağlanacağının altını çizen Karaismailoğlu, ayrıca projenin tamamlanmasıyla bölgede yapımı planlanan limanlar ve sanayi tesislerine de yüksek standartlı bir bağlantı sağlanacağını aktardı.
PROJE İLE YILLIK 109.2 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK
Karaismailoğlu, “Proje, Kuzey Marmara Otoyolu, Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca-Karasu D020 aksı, TEM Otoyolu ve D-100 devlet yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan ana güzergahlardan biri olması bakımından önem taşımaktadır. Proje başta ağır vasıta olmak üzere yoğun trafiğe hizmet veren güzergahın trafik hacmini rahatlatmaktadır. Projenin tamamının hizmete sunulmasıyla güzergahta 1.2 kilometrelik kısalma sağlanacak. Seyahat süresi 60 dakikadan 40 dakikaya indirilecek. Böylece; zamandan 84 milyon TL, akaryakıttan 25.2 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 109.2 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 5 bin 356 ton azaltılacak” değerlendirmesinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Murat Usta - Yol
Yol
Yol
Yol..
Ülke refahını artıracak bi yatırımınız yok..
Özünç - adapazarı tren durakları niye halen kapalı? sefer sayısı niye artırılmıyor ?
erol demirbek TÜRK - AÇIK SÖYLEYİM BEN DE OLSAM PLAJYOLU KURUÇEŞME YOL GEÇİŞİNDE Kİ, O SON 5-6 KİRİŞİ KOYMAK İÇİN YENİ YILI BEKLERİM.
erol demirbek TÜRK - GÜZEL İŞLERİ BEĞENİ İLE İZLİYORUZ. PLAJYOLU KURUÇEŞME TRAMVAY HATTI GEÇİŞİ İÇİN MÜTEAHHİT YENİ YILI BEKLİYOR SANKİ :) KİRİŞLER HAZIR VİNÇLER İŞ BAŞINDA 2 AY OLDU .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.