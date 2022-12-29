CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı oldu

CHP İl Yönetim Kurulu arasında bugün yapılan seçimde Bülent Sarı 23 oy alarak CHP’nin yeni il başkanı olurken, diğer aday Mehmet Demirtaş da 3 oy aldı

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı 2023 seçimlerinde milletvekili aday adayı olabilmek için geçtiğimiz günlerde istifasını vermişti. Söz konusu istifanın ardından parti genel merkezinden bir yönetmelik yayınlanmış ve bu doğrultuda Yıldızlı gibi istifa eden il başkanlarının görevlerine fiilen devam etmesi istenmişti. oplantının açılışına katılan Harun Özgür Yıldızlı, yönetim kurulu ile vedalaştıktan sonra toplantının yönetimini, yaşça en büyük olan İl Başkan Yardımcısı Metin Düzgün’e devretti. Tek gündem maddesi ile toplanan CHP Kocaeli İl Yönetimi, gizli oylama yöntemi ile örgütü 2023 seçimlerine götürecek yeni başkanını belirledi. Bugün saat 17.00’da il binasında toplanan il yönetimi, CHP Kocaeli’nin yeni il başkanı belirlendi. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda 23 üyenin oyunu alan Bülent Sarı oy çokluğuyla CHP Kocaeli İl Başkanı oldu. Sarı'nın rakibi Mehmet Demirtaş ise 3 oy alabildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı’nın görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından CHP Kocaeli İl Yönetimi yeni başkanını belirlemek üzere bu akşam olağanüstü olarak partinin il örgütü binasında toplandı. T İl Sekreteri Bülent Sarı ve İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş’ın aday olduğu seçim sonucuna göre oy çoğunluğu ile İl Sekreteri Bülent Sarı, CHP Kocaeli’yi 2023 seçimlerine seçimlerine taşıyacak yeni başkan olarak belirlendi.

BÜLENT SARI KİMDİR?

1977 Arslanbey doğumlu olan Sarı, Filiz Sarı ile evli ve 2 çocuk babası. Arslanbey de ikamet etmekte. Arslanbey İlk Öğretim Okulu, İzmit Orta Okulu liseyi ise İzmit Lisesi’nde okudu. Ticaretle uğraşmakta. 2009 yılında CHP’den Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi oldu. 2011-2012 yılında CHP Kartepe İlçe Başkanlığı yaptı. 3 yıldır il yönetim kurulunda il sekreteri olarak görev yapıyordu.

CHP İL BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY KULLANAN YÖNETİCİLER

-Hakan ALTIPARMAK

-Pınar ATABAY

-Baran AYDIN

-Batuhan BAYINDIR

-Ahmet ÇALIK

-Gülşah ÇUBUKLU

-Gökhan DARCAN

-Bilgi DEHMEN

-Mehmet DEMİRTAŞ

-Metin DÜZGÜN

-Yaprak FİDANCI

-M.Nazım GENÇTÜRK

-Birgül GÖK

-Sema Altunel GÜVEN

-Hikmet KOÇOĞLU

-Bilal ÖZŞAHİN

-Bülent SARI

-Mehmet SOLAKOĞLU

-İsmail SUNGUR

-Selim TETİK

-Barış TOPAL

-Demet Özgün KAHRAMAN

-Hamit İlker ULUSOY

-Korkut ÖZ

-Naim KESKİN

-Turgay SEYİS