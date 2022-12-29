29 Ara 2022 - 17:45- Gündem G: 29 Ara 2022 - 17:55

KOTO'dan açıklama: 1 Temmuz 2023’e ertelendi

Kocaeli Ticaret Odası, berber ve kuaförleri kapsayan ve daha önce 01.01.2023 tarihinde uygulamaya gireceği açıklanan ‘Pazar günü çalışma yasağının, 6 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.
KOTO'dan açıklama: 1 Temmuz 2023’e ertelendi mask

Konu ile ilgili Kocaeli Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, “Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin alınan bilgiye göre; Farklı illerden gelen taleplerin değerlendirilmesi, süreçlerin ayrıntılı olarak belirlenmesi ve iller düzeyinde ilave hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla uygulama başlangıç tarihinin 01.07.2023 olarak değiştirildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu işletmelerin haftada 1 defa kapalı olacakları günün ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak ve ihtiyaç var ise daha yoğun istişare süreçleri yürütmek suretiyle; 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle uygulamaya geçilmesinin sağlanması kararlaştırılmıştır. İlgili sektör üyelerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri yer aldı. 

29 Ara 2022 - 17:45 - Gündem

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