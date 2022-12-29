Konu ile ilgili Kocaeli Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, “Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin alınan bilgiye göre; Farklı illerden gelen taleplerin değerlendirilmesi, süreçlerin ayrıntılı olarak belirlenmesi ve iller düzeyinde ilave hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla uygulama başlangıç tarihinin 01.07.2023 olarak değiştirildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu işletmelerin haftada 1 defa kapalı olacakları günün ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak ve ihtiyaç var ise daha yoğun istişare süreçleri yürütmek suretiyle; 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle uygulamaya geçilmesinin sağlanması kararlaştırılmıştır. İlgili sektör üyelerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri yer aldı.
29 Ara 2022 - 17:45- Gündem Güncelleme: 29 Ara 2022 - 17:55
KOTO'dan açıklama: 1 Temmuz 2023’e ertelendi
Kocaeli Ticaret Odası, berber ve kuaförleri kapsayan ve daha önce 01.01.2023 tarihinde uygulamaya gireceği açıklanan ‘Pazar günü çalışma yasağının, 6 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.