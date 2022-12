Ekmeğimizi küçültmeyin!

TAMAMININ EMEKLİLİĞE YANSITILMASI

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yaptığı basın açıklamasında, ” Kamu çalışanlarının ücretlerinin asgari ücretle eşitlendiği bir süreçte çalışanların ek zam taleplerini yüksek bir sesle Türk Sağlık Sen olarak dile getiriyoruz. Geçtiğimiz hafta Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Sendika Genel Başkanlarımız, Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin’i ziyaret ederek bu talebimizi Sayın Bakana ilettiler.

Tüm platformlarda bu meseleyi dile getiriyor ve hakkımız olan ek zammı istiyoruz. EK Zamla ilgili tüm gücümüzle mücadelemiz devam edecektir. Türk Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarına ödenen ücretlerin tamamının emekliliğe yansıtılması, tek kalem maaş şeklinde bir ücret politikasının benimsenmesi gerektiğini de uzun bir zamandır dile getiriyoruz.

ENFLASYONUN ALTINDA ZAMLARA İMZA

Kamu işvereni 2023 yılının ilk yarısı için memur ve emeklilere % 54,5 zam verilmelidir. Asgari ücretliye bu zam verildiğine göre, memurlarımız ve emeklilerimize de aynı oranda zam verilmeli, Memur zamları ile ilgili olarak Malum Senin Toplu Sözleşme Masasında memurun aleyhine imzaladıkları sözleşme ile kamu çalışanlarına yaşattıkları mağduriyetlerin ayıbını örtmek için yaptıkları açıklamalar ayıplarını örtmeyecektir. Kamu İşvereni asgari ücret zammını açıkladıktan sonra Malum Sen gazetelere, televizyonlara çıkarak demeçler vermekte zam naraları atmaktadır. Her oturdukları Toplu Sözleşme masasında memuru yarı yolda bırakıp, enflasyonun altında zamlara imza atarak, maaşların enflasyon karşısında erimesine neden olmuşlardır.

YOLUN SONU GÖRÜLMÜŞTÜR

Toplu sözleşme masasında enflasyon artı refah payını gündeme getirmeyen, Kamu işvereninin önermiş olduğu zamlardan daha düşük zamlara imza atan, Malum Senin 2023 yılı maaş zamları ile Enflasyon zamlarının her ay verilmesi için açıklamalar yapmasının bir anlamı yoktur. Çünkü o Toplu Sözleşmeyi imzalayanlar, imzalarını inkar edemezler. Malum Sen için yolun sonu görülmüştür. Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık Senin yetkili olduğu dönemde oturduğumuz her toplu görüşme masasında çalışanlar için yeni kazanımlar alarak masadan kalkmıştır. Türk Sağlık Sen sağlık çalışanlarının her zaman yanında yer almış, hiçbir koşulda üyesini yarı yolda bırakmamıştır.” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI GİBİ

Bu nedenle 12. yılda memurun maaşını adeta erime noktasına getirenlere yetki süreci olan Mayıs ayında gerekli cevabı memurlarımız verecektir. Artık Malum Sen için tünelin ucu görünmüştür. Türkiye Kamu- Sen ve Türk Sağlık Sen 21 yıl önce olduğu gibi bundan sonra da memura Altı ayda bir değil her ay enflasyon oranında zam verilsin diyoruz. Boş vaatler ve yalanlar ile sağlık çalışanlarını kandıramayacaklar. Hak arama mücadelesinin tarihi yazıldığında, tarihin tozlu sayfalarında, sağlık çalışanlarının haklarını mum gibi eritenlerin, çalışanlara karşı duruşu çok açıktır. 2022 yılında asgari ücret zammı % 50,5, 2023 yılı asgari ücret zammı da % 54,5 olarak açıklanmıştır.

ZAM ORANLARINA BİR BAKSINLAR

Toplu sözleşme masasında yetkili olan Malum Sen yöneticileri sadece bu iki yılda memura ve memur emekliye verilen zam oranlarına bir baksınlar. 2022'nin ilk altı ayı için % 5, ikinci altı ayı için % 7 dir. 2023'ün ilk altı ayı için % 8, ikinci altı ayı için % 6 ve altı ayda bir ödenen enflasyon farklarından oluşan zamları imzaladılar. Her toplu sözleşme onların alınlarında kara bir leke olarak kalacaktır. Sadece maaş artışlarında değil, kurumlarda çalışanların yaşadığı sorunlarda ne memurların nede kendi üyelerinin arkasında duramayan, gücünü idarelerden alarak hareket eden bir yapının ne kadar başarılı olacağı da ortadadır Sadece kendilerine yakın kısıtlı bir kesime makam ve mevki kazandırmak adına idarelerden destek isteyen Malum Senin gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır.

MEMURUN MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA

Zaten makyajlı yüz yağmuru havada akar ve gerçek yüzler ortaya çıkar. İşte makyajlı sendikacılık yapanlar, buzdolabı, çamaşır yıkama makinası, çay, kahve makinası kupa bardak dağıtarak sendikacılığın yapılacağını zannettiler. Artık memurlar onların vaatlerine kanmıyorlar. Çünkü artık hayat pahalı enflasyonun hızına maaşlar yetişemiyor. Türk Sağlık-Sen olarak her ay enflasyon oranında zam talebimizi bir kez daha kamu çalışanına ifade ediyoruz. Gelir vergisi kesintilerinin de sabitlenmesini talep ediyoruz. En basit hesap ile şuanda işe yeni başlamış bir hemşirenin maaşı asgari ücretin altında kalmıştır. Genel İdare sınıfında görev yapan 16 yıllık memurun maaşı asgari ücretin altındadır.

EKMEĞİMİZ KÜÇÜLDÜ

En basit hesap ile geçen sene ortalama 7000 TL alan çalışanımız 2333 ekmek alınabilirken, şimdi ise 1400 ekmek alınabilmektedir. Yani en temel ihtiyacımız olan ekmek alım gücümüz düşmüştür. Alınan ekmekler örnek gösterilecek, Ekmeğimizin erimesine son verilmesini ve asgari ücrete verilen zam oranın da memurlarımıza ve yıllarca ülkemize hizmet etmiş memur emeklilerimize de aynı oranda % 54,5 zam verilmelidir. Sorunları ve sahada görev yapan kıymetli sağlık çalışanlarımızın taleplerini tüm platformlarda Genel Merkezimizden şubelerimize kadar her bir teşkilat mensubumuzun gayreti ile gündeme getirme ve çözüm üretme gayretindeyiz.

EKSİKLER TAMAMLANSIN

Başkan Çeker son olarak ,”Eksikler tamamlansın, düşük ödemeler arttırılsın gayemiz. Mutlu çalışan, mutlu Türkiye idealimize yaklaşılmasıdır. Biz mücadele edenlerin her zaman kazanamayacağını ama kazananların hep mücadele edenler olduğunu biliyoruz ve bu inançla çalışanların hakkını her platformda dile getiriyor ve mücadelesini de yapıyoruz. Tüm çalışanlar da Türk Sağlık-Sen’in 30 yıllık şanlı mazisi boyunca çizgisinden şaşmadan sendikacılık tarihini yazdığını, hak aramanın gereğini de her daim yaptığını iyi bilirler. Milli gelirden sağlık çalışanının payına düşenin alınması için dün olduğu gibi bundan sonrada mücadelemize devam edeceğiz.”Diyerek açıklamasını sonlandırdı.

YOĞUN KATILIM

Yapılan basın açıklamasına Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Şube Başkan Yardımcısı Abdullah Alyanak, Türk Yerel Sen Kocaeli İl Temsilcisi Sercan Şentürk, Türk Yerel Sen Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Özcan Karabulut, Türk Tarım Sen İl Temsilcisi Çetin Keskin, Basın açıklamasında Türk Sağlık Sen Şube Başkan Yardımcısı Serkan Kökduman, Serap Koçhisar, Sema Gümüş, Hüseyin Ozan Yüzüak, Osman Ayaş, Derince İlçe Temsilcisi Aysun Demet, İzmit İlçe Temsilcisi Hüseyin Özdemir, Seka Devlet Hastanesi Baş temsilcisi Şenay Eroğlu, Temsilci Necla Demir, Temsilci Ahmet Murat Kazan, Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Temsilci Turan Taşdemir, Kocaeli Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Fakültesi Temsilcisi Eyüp Özoğlu, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Yalçın Gül, Ömer Koyuncu, Gölcük Diş Sağlığı Merkezi Temsilcisi Sibel Gündüz Tanboğa, Üye Zinet Kurt katılımda bulundu.