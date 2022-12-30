30 Ara 2022 - 08:59- Gündem G: 30 Ara 2022 - 09:03

Kocaeli Başiskele'de 5 katlı bina mahkemeden satılık(çoklu satış)

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli Başiskele'de 5 katlı bina mahkemeden satılık(çoklu satış)
Kocaeli Başiskele'de 5 katlı bina mahkemeden satılık(çoklu satış) mask

Ortaklığın Giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Detaylar için tıklayın

30 Ara 2022 - 08:59 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.117.511 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli Merkez'de 47 m² ofis icradan satılık mask
Kocaeli Merkez'de 47 m² ofis icradan satılık
Profesörden İzmit Körfezi için sanayicilere uyarı mask
Profesörden İzmit Körfezi için sanayicilere uyarı
Kara yolu işleri yaptırılacak mask
Kara yolu işleri yaptırılacak
Kocaeli Merkez'de dubleks daire(hisseli) icradan satılık mask
Kocaeli Merkez'de dubleks daire(hisseli) icradan satılık
Kütüphane güçlendirme ve tadilat işi ihale edilecek mask
Kütüphane güçlendirme ve tadilat işi ihale edilecek
Erdoğan açıkladı! EYT'nin ayrıntıları belli oldu mask
Erdoğan açıkladı! EYT'nin ayrıntıları belli oldu
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL