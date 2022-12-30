30 Ara 2022 - 09:03- Gündem G: 30 Ara 2022 - 09:06

Kantin yerleri kiraya verilecek

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kantin yerleri kiraya verilecek
Kantin yerleri kiraya verilecek mask

İl Müdürlüğümüz Tesislerinden Atatürk Spor Salonu 9 m2 Kantin-Büfe Yeri Alanı, Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Büfesi, Kandıra Spor Salonu Büfesi, Gölcük İlçesi, Kavaklı Mah. 393 Ada, 6 nolu Parsel Üzerinde 1.750 m2’lik Alan, Gebze Alaettin Kurt Stadı Büfesi, Gebze Spor Salonu Büfesi, Gölcük İlçesi, Kavaklı Mah. 393 Ada, 6 nolu Parsel Üzerinde Depo Alanı, Dilovası Spor Salonu Büfesi, Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Büfesi ve Başiskele Yuvacık Paşadağ (İlyas Bayraktutar) Stadı Büfesi 1 (Bir) yıllık süre için kira olarak aşağıda belirtilen şartlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecek

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# ihale, Atatürk

30 Ara 2022 - 09:03 - Gündem

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