30 Ara 2022 - 09:17- Asayiş G: 30 Ara 2022 - 09:20

Firar eden şahıs yakalandı

Kocaeli’de hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Firar eden şahıs yakalandı mask
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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli  Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dolandırıcılık suçundan hakkında 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.K (35) isimli firari şahsın Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gerçekleştiren operasyonda yakalanan A.K işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# polis, emniyet

30 Ara 2022 - 09:17 - Asayiş

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