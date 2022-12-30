30 Ara 2022 - 09:21- Asayiş G: 30 Ara 2022 - 09:28

Hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı

Gebze ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı mask
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Olay, 27 Aralık Salı günü Gebze ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Kocaeli  Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Z.O (22) ve İ.O (30) isimli şahısların olaya karıştığı tespit edildi. Aynı gün içerisinde yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Olay, polis, emniyet

30 Ara 2022 - 09:21 - Asayiş

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