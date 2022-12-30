30 Ara 2022 - 10:06- Ekonomi G: 30 Ara 2022 - 10:08

SGK'da EYT mesaisi

Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri, borçlanma başvuruları için cumartesi günü de açık olacak.
SGK'da EYT mesaisi mask

SGK'dan yapılan açıklamada "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

(Hürriyet)

30 Ara 2022 - 10:06 - Ekonomi

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