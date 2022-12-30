Assan Alüminyum’dan iş ortaklarına teşekkür

İş ortaklarına teşekkür eden Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, şu açıklamada bulundu, “Değerli İş Ortaklarımız, Her yıl, yeni hedeflerin ortaya konduğu ve yeni umutların yeşerdiği, yeni bir başlangıç demek. Assan Alüminyum olarak güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda, sizlerle birlikte çıktığımız bu yolculukta geleceğimizi birlikte şekillendirmek için bir adım daha attık. Bu yıl, yeni yıla dair taşıdığımız umudu çoğaltmayı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunarak onları umudumuza ortak etmeyi amaçladık. Bu kapsamda UNICEF’in Geleceğin Lider Kızları projesine adınıza bağış yaparak, dezavantajlı durumdaki 1.000 kız çocuğumuzun eğitimine destek olduğumuzu duyurmanın mutluğunu yaşıyoruz. Kız çocuklarının eğitimlerini sürdürüp, kendine güvenen bireyler olarak hayata karışmalarını sağlamak amacıyla başlattığımız bu iyilik hareketini siz değerli iş ortağımız ile paylaşmak bizleri ayrıca gururlandırıyor. Sürdürülebilirlik değerimiz dahilinde önem verdiğimiz konulardan biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına sunduğumuz katkıyı arttırmayı amaçlıyoruz. Assan Alüminyum Ailesi olarak, sosyal sürdürülebilirlik anlayışımız doğrultusunda eğitime verdiğimiz önemi temsil eden bu bağışlarla, sizler de kız çocuklarımızın geleceğe sağlam adımlar atmalarına vesile oldunuz. Daha nice iyilik hareketinde bir arada olma temennisiyle yeni yılınızı kutlar, 2023’ün size ve sevdiklerinize sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve Saygılarımla”