İş ortaklarına teşekkür eden Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, şu açıklamada bulundu, “Değerli İş Ortaklarımız, Her yıl, yeni hedeflerin ortaya konduğu ve yeni umutların yeşerdiği, yeni bir başlangıç demek. Assan Alüminyum olarak güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda, sizlerle birlikte çıktığımız bu yolculukta geleceğimizi birlikte şekillendirmek için bir adım daha attık. Bu yıl, yeni yıla dair taşıdığımız umudu çoğaltmayı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunarak onları umudumuza ortak etmeyi amaçladık. Bu kapsamda UNICEF’in Geleceğin Lider Kızları projesine adınıza bağış yaparak, dezavantajlı durumdaki 1.000 kız çocuğumuzun eğitimine destek olduğumuzu duyurmanın mutluğunu yaşıyoruz. Kız çocuklarının eğitimlerini sürdürüp, kendine güvenen bireyler olarak hayata karışmalarını sağlamak amacıyla başlattığımız bu iyilik hareketini siz değerli iş ortağımız ile paylaşmak bizleri ayrıca gururlandırıyor. Sürdürülebilirlik değerimiz dahilinde önem verdiğimiz konulardan biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına sunduğumuz katkıyı arttırmayı amaçlıyoruz. Assan Alüminyum Ailesi olarak, sosyal sürdürülebilirlik anlayışımız doğrultusunda eğitime verdiğimiz önemi temsil eden bu bağışlarla, sizler de kız çocuklarımızın geleceğe sağlam adımlar atmalarına vesile oldunuz. Daha nice iyilik hareketinde bir arada olma temennisiyle yeni yılınızı kutlar, 2023’ün size ve sevdiklerinize sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dileriz. Sevgi ve Saygılarımla”
30 Ara 2022 - 10:37- Teknoloji Güncelleme: 30 Ara 2022 - 10:39
Assan Alüminyum’dan iş ortaklarına teşekkür
Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, UNICEF’in Geleceğin Lider Kızları projesine verdikleri destekten dolayı iş ortaklarına teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.