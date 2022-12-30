30 Ara 2022 - 10:42- Spor G: 30 Ara 2022 - 10:46

Kocaelispor Pele’yi unutmadı
Kocaelispor Pele’yi unutmadı mask
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Bir süredir kolon kanseri sebebiyle tedavi gören efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. 1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Pele, Maradona ile birlikte dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösteriliyordu. Dünya futbolunda iz bırakmış Pele’nin vefatı Kocaelispor Kulübü tarafından da unutulmadı ve Brezilyalı için paylaşım yapıldı.
# Kocaelispor

30 Ara 2022 - 10:42 - Spor

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