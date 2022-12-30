'102 Kadın 102 Bakış' projesini tanıttılar

2 oturum şeklinde İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesinde yapılan toplantıya İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Kent Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin Doğan, İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, İzmit Belediyesi Çınar Kart Sorumlusu Eren Elmalı, İKK Kadın Meclisi Başkan Vekili Özlem Durmuş Şenyüz, yürütme kurulu üyeleri ile 102 Kadın 102 Bakış Projesi çalışma grubu üyeleri katılım sağladı.

İKK Genel Sekreteri Hüseyin Doğan’ın, İzmit Kent Konseyi’nin yapısı, vizyonu, çalışmaları ve yerel sorunlara olan duyarlılık ile ilgili açılış konuşmasının ardından, İKK Kadın Meclisi Başkanı Özlem Durmuş Şenyüz, İKK Kadın Meclisi’nin proje ve etkinlikleri hakkındaki bilgilendirme sunumunu yaptı.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz İzmit Kent Konseyi ile İzmit Belediyesi ortak çalışması olan Çocuk Ödül Market ve İzmit Belediyesinin sıfır atık kapsamında yapmış olduğu çalışmalar hakkındaki sunumunu gerçekleştirdi. Toplantının son bölümü ise İzmit Belediyesi Çınar Kart Sorumlusu Eren Elmalı’nın, İzmit Belediyesi tarafından çok amaçlı olarak hizmete sunulan Çınar Kart uygulaması hakkında açıklayıcı bilgileri ile soru- cevap bölümüne ayrıldı.

Toplantının kapanış bölümünde İzmit Belediyesi ile İstanbul Belediyesi iştiraki Belbim A. Ş. işbirliğinde üretilen ve yaşam kartı olan Çınar Kart, İzmit Belediyesi Çınar Kart Sorumlusu Eren Elmalı tarafından, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’a teslim edildi.