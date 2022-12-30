Taraflar arasındaki görüşmelerde bir sorun yok ancak küçük bir tıkanıklık söz konusu. Futbolcu, sözleşme feshi noktasında kulübü Ümraniyespor ile anlaşırsa Kocaelispor’a transferi daha da somutlaşacak. Emre, 1994 Almanya Frankfurt doğumlu. Türkiye’de Gaziantepspor, Alanyaspor, Adana Demirspor, Giresunspor ve Altınorduspor formaları giydi. Süper Lig’de 57,1. Lig’de 63 ve Türkiye Kupası’nda da 25 maçı bulunan Emre 4 gol attı.
30 Ara 2022 - 10:52- Spor Güncelleme: 30 Ara 2022 - 10:54
Emre Nefiz, Ümraniye’den çıkarsa transfer bitecek
Kocaelispor, Ümraniyespor’da forma giyen, hem kanat forvet hem de sağ bekte oynayabilen futbolcu Emre Nefiz’ü gündeminde tutmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.