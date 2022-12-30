30 Ara 2022 - 10:52- Spor G: 30 Ara 2022 - 10:54

Emre Nefiz, Ümraniye’den çıkarsa transfer bitecek

Kocaelispor, Ümraniyespor’da forma giyen, hem kanat forvet hem de sağ bekte oynayabilen futbolcu Emre Nefiz’ü gündeminde tutmaya devam ediyor.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Emre Nefiz, Ümraniye’den çıkarsa transfer bitecek mask

Taraflar arasındaki görüşmelerde bir sorun yok ancak küçük bir tıkanıklık söz konusu. Futbolcu, sözleşme feshi noktasında kulübü Ümraniyespor ile anlaşırsa Kocaelispor’a transferi daha da somutlaşacak. Emre, 1994 Almanya Frankfurt doğumlu. Türkiye’de Gaziantepspor, Alanyaspor, Adana Demirspor, Giresunspor ve Altınorduspor formaları giydi. Süper Lig’de 57,1. Lig’de 63 ve Türkiye Kupası’nda da 25 maçı bulunan Emre 4 gol attı.
# türkiye, Kocaelispor

30 Ara 2022 - 10:52 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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