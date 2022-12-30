Emre Nefiz, Ümraniye’den çıkarsa transfer bitecek

Taraflar arasındaki görüşmelerde bir sorun yok ancak küçük bir tıkanıklık söz konusu. Futbolcu, sözleşme feshi noktasında kulübü Ümraniyespor ile anlaşırsa Kocaelispor’a transferi daha da somutlaşacak. Emre, 1994 Almanya Frankfurt doğumlu. Türkiye’de Gaziantepspor, Alanyaspor, Adana Demirspor, Giresunspor ve Altınorduspor formaları giydi. Süper Lig’de 57,1. Lig’de 63 ve Türkiye Kupası’nda da 25 maçı bulunan Emre 4 gol attı.