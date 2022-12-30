30 Ara 2022 - 10:57- Asayiş G: 30 Ara 2022 - 11:14

Poşet yırtılınca paraları yola saçıldı

Darıca ilçesinde scooterın koluna takılan içi para dolu poşet yırtıldı. Akıcı trafiğe aldırmayan vatandaş ise yola saçılan paralarını toplamaya çalıştı.
Poşet yırtılınca paraları yola saçıldı mask
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Olay, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, kumbarasında biriktirdiği paraları poşete koyarak, scooterına bindi. Para dolu poşeti de scooterun koluna astı. Poşetin yırtılmasıyla paralar yola saçıldı. Paraları yola dökülen vatandaş ise scooterını durdurarak, toplamaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar da yardıma geldi. Para toplandığı sırada trafikte ilerleyen araçların olduğu görüldü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

"Paraları dökülen adam risk aldı"
Olayı gören vatandaşlardan Arda Özdemir, "Olay sırasında durakta otobüs bekliyordum. Scooter kullanan bir adam paralarını düşürdü. Sonra bir yaygara koptu, arabalara aldırış etmeden geçmeye çalıştı. Vatandaş paralarını toplamaya çalıştı, çevredeki vatandaşlar da yardım etmeye başladı. Paralar toplandı. Biraz riskliydi ama paralarını topladı. Arabalar durmadı, yolda ilerlemeye devam ettiler. Paraları dökülen adam risk aldı ve paralarını toplamaya devam etti" dedi.
# Olay, Vatandaşlar

30 Ara 2022 - 10:57 - Asayiş

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