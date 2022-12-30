Poşet yırtılınca paraları yola saçıldı

Olay, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, kumbarasında biriktirdiği paraları poşete koyarak, scooterına bindi. Para dolu poşeti de scooterun koluna astı. Poşetin yırtılmasıyla paralar yola saçıldı. Paraları yola dökülen vatandaş ise scooterını durdurarak, toplamaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar da yardıma geldi. Para toplandığı sırada trafikte ilerleyen araçların olduğu görüldü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
"Paraları dökülen adam risk aldı"
Olayı gören vatandaşlardan Arda Özdemir, "Olay sırasında durakta otobüs bekliyordum. Scooter kullanan bir adam paralarını düşürdü. Sonra bir yaygara koptu, arabalara aldırış etmeden geçmeye çalıştı. Vatandaş paralarını toplamaya çalıştı, çevredeki vatandaşlar da yardım etmeye başladı. Paralar toplandı. Biraz riskliydi ama paralarını topladı. Arabalar durmadı, yolda ilerlemeye devam ettiler. Paraları dökülen adam risk aldı ve paralarını toplamaya devam etti" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.