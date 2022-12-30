Gölcüklü Cem Saral hayatını kaybetti

Gölcük’ün tanınmış ailelerinden olan Saral sülalesinden, merhum Yalçın Saral ve Ayşe Saral’ın oğlu, gazetemizin çalışanlarından İrem Güler’in annesinin kuzeni, Gölcük Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi Nurettin Şenemre’nin dayısının oğlu olan Cem Saral 49 yaşında vefat etti. Cem Saral’ın bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Yasemin Saral’ın eşi ve 4 çocuk babası olan Cem Saral’ın cenazesi bugün Hasaneyn Camii’nden ikindi namazına müteakip kaldırılarak Hasaneyn Köy Mezarlığı’na defnedilecek.

Kocaeli Gazetesi Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz.