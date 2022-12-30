Gölcüklü Cem Saral hayatını kaybetti

Gölcük’ün tanınmış ailelerinden olan Saral sülalesinden, merhum Yalçın Saral ve Ayşe Saral’ın oğlu, gazetemizin çalışanlarından İrem Güler’in annesinin kuzeni, Gölcük Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi Nurettin Şenemre’nin dayısının oğlu olan Cem Saral 49 yaşında vefat etti. Cem Saral’ın bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Yasemin Saral’ın eşi ve 4 çocuk babası olan Cem Saral’ın cenazesi bugün Hasaneyn Camii’nden ikindi namazına müteakip kaldırılarak Hasaneyn Köy Mezarlığı’na defnedilecek.
Kocaeli Gazetesi Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.