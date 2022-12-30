30 Ara 2022 - 12:05- Ekonomi G: 30 Ara 2022 - 12:07

EYT düzenlemesinin şartları açıklandı!

Yaş şartı kalktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile EYT düzenlemesinin detayları belli oldu. EYT yaş şartı, staj sigortası ve diğer birçok konunun Erdoğan’ın açıklaması ile netlik kazandı. İşte EYT son dakika açıklamaları ile EYT'de son durum...
EYT düzenlemesinin şartları açıklandı! mask
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EYT son dakika haberi… Uzun bir süredir gündemin önemli başlıklarından olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çözüm buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT yasası ile ilgili detayları kamuoyuna duyurdu. Hatırlanacağı gibi Erdoğan, EYT düzenlemesinin yeni yıla kalmadan tamamlanacağını duyurmuştu. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları belli oldu mu?

EYT ŞARTLARI NE OLACAK?

Beştepe'de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenleme için bugün zirve yapıldı. Zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte, EYT son dakika bilgileri...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki düzenleme için zirve yapıldı. Zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında satır başları şu şekilde;

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesimin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığımızın son örneği olan EYT ile ilgili düzenleme müjdesiyle huzurundayım.

Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun süre kapsamlı çalışmanın ardından nihai halini almıştır.

Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, sürdürülebilir, makul, adil seviyeye getirilmesi hususunda önemli reformlara imza atmış hükümetiz.

Geçmiş yıllardaki gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemini yönetilebilir hale getirmek için çok çalıştık, uğraştık.

Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir.

Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz.

Geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisi üzerine kaldıramayacak yükler bindireceği için uzun yıllar böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.

85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi taahhüt altına girmek istemedik.

Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.

Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.

Asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz.

Devlet için fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle birlikte sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.

Her konuda her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi milletimiz için yapıyor ve adıyoruz.

Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor.

Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor.

EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.

Bu düzenleme ilk çıktığında 5.6 milyon emekli varken bugün 13.9 milyon emekliye hizmet veren Türkiye'ye ulaştık.

Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu kesimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık.

Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır.

(Hürriyet)

# türkiye, kamu

30 Ara 2022 - 12:05 - Ekonomi

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