Özel okul yöneticileri KOTO’da toplandı

Yapılan açıklamada;

“Özel Okullar şehrimizin eğitimine önemli katkılar sunan, ciddi oranda öğretmen ve personel istihdamı yapan, sürekli devletin denetimine tabi olan kurumlardır. İlimiz de bulunan Özel okullarımız; 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılına; tüm ekonomik zorluklara ve Özel Okullarla ilgili kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılara rağmen hizmet kalitesinden ödün vermeyerek ve tüm hazırlıklarını eksiksiz tamamlayarak başlamış, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için gayretle çalışmaya devam etmektedirler.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

İlimiz de bulunan Özel okullarımız; 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için bütçelerini ve okul ücretlerini belirlerken; Ülkemizdeki tüm ekonomik gelişmeleri, yıllık enflasyon oranlarını, memur ve işçi maaşlarına yapılan zam oranlarını, okullarımızda tüketilen malzemelerin fiyat artış oranlarını ve bilhassa velilerimizin alım güçlerini dikkate almaktadır. Unutulmamalıdır ki ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sosyal ve akademik eğitim sürecinde önemli bir yeri olan özel okullarımızın devamlılığı ve ekonomik olarak yaşatılması noktasında tüm paydaşların sorumlu davranması hayati önem taşımaktadır. Bu noktada dünyada ve ülkemizde meydana gelen ekonomik sıkıntılar, satın alınan hizmetlerde meydana gelen ücret artışları, okullarımızın eğitim öğretim de kullandıkları tüm malzemelerin fiyatlarının artışları ve personel giderlerindeki artışlar özel okullarımızı ekonomik olarak olumsuz etkilemiştir. Bu ekonomik zorluklar içerisinde okullarımızın öğrencilerine sunmuş oldukları eğitim hizmetini ve topluma sağlamış olduğu sosyal ve ekonomik birçok faydayı göz ardı ederek, özel okulları velilerinden fazla ücret isteyen, sürecin tek taraflı sorumlusu gibi gösterme çabaları, sektöre ve sorunun çözümüne katkı sunmayacağı gibi özel okulları ekonomik olarak telafisi mümkün olmayan sıkıntılara sevk edeceği ve sürekliliklerini ciddi manada risk altına alacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

ÖZEL OKULLAR EĞİTİMİN BİR PARÇASI

Özel Okullarımızın yöneticileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Özel okullar olarak önceliğimizin ülkemizin eğitim öğretimine katkı sunmak, çocuklarımızın geleceğini şekillendirmelerine rehber olmak olduğunu, Tüm dünyanın ve Ülkemizin geçmekte olduğu bu zor süreçte Özel okullar olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olacağımızı, onların eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı, bundan sonrada kurumlar arası iletişimi güçlü tutacağımızı, şehrimizdeki eğitimin bir parçası olan Özel Okullar olarak kamuoyuna saygıyla sunarız.” ifadelerini kullandı.