Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim

Sanayi elektriğine indirim geldi.
EPDK, 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi.
Buna göre sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde 16 indirim yapıldı.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük” dedi.
Mesken abonelerine de elektrik zammı yapılmayacak.
DOĞALGAZA DA İNDİRİM
EPDK dün de İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirime gitmişti. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olarak düzenleme ile İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 12-13 düzeyinde indirim gelecek. (NTV)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.