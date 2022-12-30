“Yargı çalışanları olarak gerekli adımların atılmasını istiyoruz”

Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta geçtiğimiz günlerde işe gitmek için evinden çıkan Bünyamin Alyakut kendisini kar maskesi takarak takip eden avukat T.E tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Alyakut yaralanırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Alyakut Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken T.E. ise İstanbul’da yakalanarak tutuklandı. Kocaeli Barosu ve Adliye çalışanları bugün Alyakut’un silahlı saldırıya uğramasına dair Kadıköy Mahallesi’nde bulunan İcra Müdürlüğü’nün önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Kocaeli Barosu, Kocaeli Adliye çalışanları ve diğer illerden katılım sağlayan adliye çalışanları katılım sağladı.

“TEK TESELLİMİZ ARKADAŞIMIZIN HAYATTA OLMASI”

Açıklamayı okuyan İcra Dairesi çalışanı Yusuf Köse, “Kocaeli Adliyesi'nde İcra Memuru olarak görev yapmakta olan meslektaşımız Bünyamin Alyakut 27.12.2022 günü Saat: 08.00 sularında, görev yaptığı Kocaeli İcra Müdürlüğü binasına yaklaşık 100 metre uzaklıkta, evinin önünde, tasarlamak ve pusu kurulmak suretiyle silahlı saldırıya uğramıştır. Şu an için tek tesellimiz, arkadaşımızın hayatta olmasıdır. Suçlu veya suçluların hakkaniyete uygun en ağır şekilde cezalandırılması son derece önem arz etmektedir.

“GEREKLİ ADIMLAR ÇOK ACİL ŞEKİLDE ATILMALI”

Bu saldırı bize şunu göstermiştir ki; Covid-19 salgınını geride bırakan ülkemizde bir şiddet salgını doğmuş, kadın cinayetleri, sağlık personeline şiddetten sonra adalet personeli de bu salgından nasibini almıştır. Hizmetinde olmaktan gurur duyduğumuz Devletimizin, bu şiddet salgınına karşı gerekli tedbirleri alarak bireysel silahlanmanın önlenmesi, toplumsal psikolojinin rehabilitasyonu vb. konularda gerekli adımları çok acil şekilde atmasını istiyoruz.

“MESLEĞİMİZE YAKIŞMAYAN BİR DURUM”

Yargı çalışanları olarak, adaletin tecellisi için canımızı dişimize takıp mücadele verirken, bugün hangi psikopatın hasmı, hangi caninin hedefli olacağız endişesiyle çalışmak durumunda kalmamız insan onuruna ve mesleğimizin vakarına yakışmayan bir durumdur. Tüm bu hususlara kamuoyunun dikkatini çekmekle birlikte, taleplerimiz doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasını ve düzenlemelerin yapılmasını devletimizin yetkili organlarına arz ederiz. Bu menfur saldırıya uğrayan arkadaşımız Bünyamin Alyakut'a geçmiş olsun dileklerimizi sunar, bir daha ülkemizde böyle olayların yaşanmamasını temenni ederiz” ifadelerini kullandı.