30 Ara 2022 - 15:09- Ekonomi G: 30 Ara 2022 - 15:25

Büyükakın: “Farkındalık yaratan odasınız”

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin yılın son meclis toplantısı Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (GEBKİM), Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın katılımıyla yapıldı. DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, desteklerinden ötürü Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, “Bugüne kadar verdiğiniz destekler, denizciliğe ne kadar önem vermiş olduğunuzu gösteriyor” dedi
Büyükakın: “Farkındalık yaratan odasınız” mask
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GENİŞ KATILIM

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı başkanlığında GEBKİM’de bulunan Koruma Klor Genel Merkezi Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekçi, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Murat Yorulmaz, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksek Okulu Müdürü Muhammed Bamyacı, Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Yalaz, Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Oğuzhan Erdem ile 9’uncu sınıf denizcilik öğrencileri, DTO Meclis Üyesi Hüseyin Mengi, Körfez Ticaret Odası Meclis Üyeleri Sadi Vatan, Mehmet Tüzer, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği ve aynı fakültenin Barbaros Denizcilik Kulübü, Kocaeli denizcilik camiası üyeleri, şube yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

“MÜLKİ İDAREYE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Mecliste ilk konuşmayı gerçekleştiren İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, “Büyükşehir Belediyemizin denizciliğe vermiş olduğu destekten dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Mülki idaremizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin denizciliğe dair genel prensip ve uygulamalarını icra etmesini, Kocaeli gibi denizciliğin başkenti olmuş bir şehirde hep birlikte yaşayıp görüyoruz” dedi.

“DENİZCİLİK GELECEĞİMİZ”

Kocaeli’nin denizcilik anlamında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Doğusel, “Kıyı yapılarıyla ilgili yapmış olduğunuz park düzenlemeleri ve diğer alanlarda denizcilere öncelik vermeniz, bize her daim kulak vermeniz; denizciliğe ne kadar önem vermiş olduğunuzu gösteriyor. Destekleriniz için emeği geçen herkese, özelikle DTO Yönetim Kurulu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Tamer Kıran başkanımıza tekrardan teşekkür ederim. Sizlerle çalışmaktan dolayı çok mutlu ve şanslıyız. Kocaeli’nin tüm değerleriyle denizcilik başkenti olabileceğini gösteren; 36 tane liman, 13 tane iskele ve yaklaşık 10 bin gemi trafiği ile rakamlar gözler önüne seriyor. Rüzgarımız kolayına, pruvamız neta olsun” şeklinde konuştu.

“FEDAKARCA ÇALIŞIYORSUNUZ”

Doğusel’in ardından kürsüye gelen GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, “Öncelikle, burada olmak benim için bir onur. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizin çalışmalarını yakından takip ediyorum ve kendilerinin bu konuda çok fedakarca davrandıklarını düşünüyorum. Sayın başkan Vedat Doğusel ve yönetimi, Kocaeli ve Türk denizciliği için mücadelesini başarılı bir şekilde veriyor. Kendilerini bu özverilerinden dolayı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Türk denizciliği günümüz şartlarında artık belirli bir noktaya geldi. Bundan sonraki süreçte önümüzün açık olduğunu rahatlıkla

söyleyebilirim. Hep beraber denizciliğimizi layık olduğu yerlere getireceğimize olan inancım tamdır. Herkesin yeni yılını kutluyor, başarılı bir yıl temenni ediyorum” dedi.

“KOCAELİ’Yİ ŞANSLI KILIYORSUNUZ”

Meclise katılan Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ise yaptığı konuşmada, “Kocaeli olarak 35 limana sahibiz. Gerçekten bu devasa bir sayı. Sahadaki 14 OSB ile birlikte düşündüğümüzde; sanayi kenti olduğu kadar aynı zamanda bir liman kentiyiz, deniz kentiyiz, denizin de başkentiyiz. Bundan dolayı kapasitemizin farkındayız. Deniz Ticaret Odası başkanımız ve üyeleri bence şehri şanslı kılıyorlar. Çünkü, olaya vakıflar ve bizlerle sürekli iletişim halindeler. Sürekli iletişim halinde olmanın avantajını da umuyorum 2023 yılında denizcilik açısından daha da ileri taşıyacaklardır. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, başarı ve bol kazanç diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“FARKINDALIK YARATAN ODASINIZ”

Mecliste son olarak söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizin yeni yönetiminin hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Şube olarak çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Bunlardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bir taraftan genç kuşakları yetiştiriyorsunuz, bir taraftan çok güzel bir birliktelik sağlamışsınız. Farklılık yaratan bir odasınız. Başarılı bir yönetim. Ben bundan keyif alıyorum çünkü; ne yaptığını bilen, sektörü okuyan insanlarla iletişim kurmak daha verimli oluyor. Yeni yıl, sizlere, milletimize, ülkemize ve hepimize bereket getirsin” dedi.

ARACI: “HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

DTO Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı, konuşmaların ardından DTO Genel Başkanı Tamer Kıran ve GİSBİR Başkanı Murat Kıran’a özellikle teşekkür ederek, “Deniz Ticaret Odası şehrimizde önemli bir misyonu yerine getiriyor. Nakliye ve taşımacılıktan, deniz ürünlerine denizle ilgili her konunun konuşma yeri burasıdır. Ülke ekonomisinin en önemli kalemini oluşturan denizciliğin daha kurumsal bir yapıda ilerlemesi adına atılan adımları bu çatı altında çok daha ileriye götüreceğiz. Kocaeli, bu anlamda coğrafi konumunun avantajını tam anlamıyla kullanmaya hazırdır” dedi. Aracı, 2023 yılının herkes için, şans, kazanç ve sağlık getirmesi temennilerinde bulundu. 2022 yılının son meclis toplantısı, üyeleri tanıma faaliyetleri kapsamında Koruma Şirketler Topluluğu Genel Müdürü İmer Özer’in sunumunun ardından meclis üyelerinin sektörel görüş ve önerilerinin aktarması ile son buldu.

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30 Ara 2022 - 15:09 - Ekonomi

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