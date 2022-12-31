2022’nin ‘en’leri belirlendi

İŞTE DORUKTAKİLER 2022
YILIN İŞ İNSANI
Haluk ÖZCAN (ROBO Otomasyon Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı)
YILIN SANATÇISI
Meltem Gül ÇÖMLEKÇİOĞLU (Seramik, Çini ve Minyatür Sanatçısı)
Pınar Çağlar GENÇTÜRK (Tiyatro Sanatçısı)
YILIN GİRİŞİMCİSİ
Cumhur ESEN ve Oğlu Recep ESEN (Cerrahi ve Steril Eldiven Üretim Tesisi Projesi)
YILIN SANAYİ ŞİRKETİ
Barış PAKİŞ(Ortada) (POLİN Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.)
YILIN YATIRIMI
Ford Otosan - Elektrikli Ticari Araç Yatırımı
YILIN MARKASI
Peynirci Baba
YILIN PROFESYONEL YÖNETİCİSİ
Güven ÖZYURT (Ford Otosan Genel Müdürü)
YILIN ÇEVRECİSİ
Sıfır Atık Tema Parkı (Başiskele Belediyesi / KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Parkı)
YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Körfez Kadın Platformu
YILIN EĞİTİMCİSİ
Seyfettin TEKÇE
YILIN BİLİM İNSANI
Prof. Dr. Cüneyd ÖZKÜRKÇÜGİL (KOÜ Üroloji Anabilim Dalı ve Kontinans Derneği Başkanı)
YILIN MUHTARI
Çetin ERSOY (İzmit Gündoğdu Mahallesi Muhtarı)
YILIN ESNAFI
Oğuz - Hasan FİLİZ kardeşler (İnegöl Köfte)
YILIN SAĞLIKÇISI
Yeliz Erdem DEMİRHAN (KOÜ Tıp Fakültesi Diyabet Hemşiresi)
YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ
Kızdertbentliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği - KYÖD
YILIN POLİSİ
Nihat ŞENSOY (Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği – Trafik Polisi)
Jüri özel ödülü de var
Doruktakiler yarışmasının bu yıl yapılan değerlendirmelerinde dört özel çalışma ve öne çıkan isimler, jüri özel ödülünün sahibi oldular. Buna göre İzmit Belediyesi tarafından desteklenen “LeyLa Hanım” isimli belgesel film, Neşe-i Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu, Hülya Behramoğlu ile Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk bu kategoride özel ödüle layık görüldüler.
DORUKTAKİLER 2022’NİN BÜYÜK JÜRİ ÜYELERİ
Ömer AKMANŞEN
Raif KANDEMİR
F. Yavuz ULUGÜN
Orhan DÖNMEZ
Osman BOYNUKARA
Serap ÇAKIR
Ali DOĞAN
Ömer UÇAR
Mustafa GÜNEŞ
İlhan AYDIN
Hüseyin EROL
Bilal DÜNDAR
Adnan ZANBURKAN
Mehmet IRAK
Fikret GÖKMEN
KamilÇÖPÜR
RuhittinSÖNMEZ
Meral DÖNMEZ
Gül ANASAL
Erkan KARAÇAY
EşayTAŞTAN
Gönül BALKIR
MemetTURABİ
Sami PEKDEMİR
SertifGÖKÇE
Cihangir KARTAY
Görkem MERGENAY
Uğur SARAL
Hülya GÜRELİ YOLCUBAL
Necdet GÜLER
Selman UTKAN
Ayşe KUŞKAN
Haluk ULUSOY
Lütfi AKBALIK
Zeynel SARIBUĞA
Mehmet ÖZMEN
Süleyman DURAK
Hakan YAĞCIOĞLU
Pınar GÜL TARHAN
Erkan ÜNAL
M. TanzerÜNAL
Miray BAKLACI
Ömer ÇELİK
Burhan YARAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.