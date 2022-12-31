31 Ara 2022 - 12:00- Gündem G: 31 Ara 2022 - 12:09

2022’nin ‘en’leri belirlendi

Gazeteniz Kocaeli tarafından her yıl tekrarlanan DORUKTAKİLER değerlendirmeleri kapsamında büyük jüri heyeti önceki akşam KOTO’da bir araya geldi. Jürinin değerlendirmeleri sonunda alanlarında 2022’nin en başarılı kişi ve kurumları belirlendi
2022’nin ‘en’leri belirlendi mask
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İŞTE DORUKTAKİLER 2022

YILIN İŞ İNSANI

Haluk ÖZCAN (ROBO Otomasyon Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı)

YILIN SANATÇISI

Meltem Gül ÇÖMLEKÇİOĞLU (Seramik, Çini ve Minyatür Sanatçısı)

Pınar Çağlar GENÇTÜRK (Tiyatro Sanatçısı)

YILIN GİRİŞİMCİSİ

Cumhur ESEN ve Oğlu Recep ESEN (Cerrahi ve Steril Eldiven Üretim Tesisi Projesi)

YILIN SANAYİ ŞİRKETİ

Barış PAKİŞ(Ortada) (POLİN Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.)

YILIN YATIRIMI

Ford Otosan - Elektrikli Ticari Araç Yatırımı

YILIN MARKASI

Peynirci Baba

YILIN PROFESYONEL YÖNETİCİSİ

Güven ÖZYURT (Ford Otosan Genel Müdürü)

YILIN ÇEVRECİSİ

Sıfır Atık Tema Parkı (Başiskele Belediyesi / KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Parkı)

YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Körfez Kadın Platformu

YILIN EĞİTİMCİSİ

Seyfettin TEKÇE

YILIN BİLİM İNSANI

Prof. Dr. Cüneyd ÖZKÜRKÇÜGİL (KOÜ Üroloji Anabilim Dalı ve Kontinans Derneği Başkanı)

YILIN MUHTARI

Çetin ERSOY (İzmit Gündoğdu Mahallesi Muhtarı)

YILIN ESNAFI

Oğuz  - Hasan FİLİZ kardeşler (İnegöl Köfte)

YILIN SAĞLIKÇISI

Yeliz Erdem DEMİRHAN (KOÜ Tıp Fakültesi Diyabet Hemşiresi)

YILIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ

Kızdertbentliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği - KYÖD

YILIN POLİSİ

Nihat ŞENSOY (Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği – Trafik Polisi)

Jüri özel ödülü de var

Doruktakiler yarışmasının bu yıl yapılan değerlendirmelerinde dört özel çalışma ve öne çıkan isimler, jüri özel ödülünün sahibi oldular. Buna göre İzmit Belediyesi tarafından desteklenen “LeyLa Hanım” isimli belgesel film, Neşe-i Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu, Hülya Behramoğlu ile Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk bu kategoride özel ödüle layık görüldüler.

DORUKTAKİLER 2022’NİN BÜYÜK JÜRİ ÜYELERİ

Ömer AKMANŞEN

Raif KANDEMİR

F. Yavuz ULUGÜN

Orhan DÖNMEZ

Osman BOYNUKARA

Serap ÇAKIR

Ali DOĞAN

Ömer UÇAR

Mustafa GÜNEŞ

İlhan AYDIN

Hüseyin EROL

Bilal DÜNDAR

Adnan ZANBURKAN

Mehmet IRAK

Fikret GÖKMEN

KamilÇÖPÜR

RuhittinSÖNMEZ

Meral DÖNMEZ

Gül ANASAL

Erkan KARAÇAY

EşayTAŞTAN

Gönül BALKIR

MemetTURABİ

Sami PEKDEMİR

SertifGÖKÇE

Cihangir KARTAY

Görkem MERGENAY

Uğur SARAL

Hülya GÜRELİ YOLCUBAL

Necdet GÜLER

Selman UTKAN

Ayşe KUŞKAN

Haluk ULUSOY

Lütfi AKBALIK

Zeynel SARIBUĞA

Mehmet ÖZMEN

Süleyman DURAK

Hakan YAĞCIOĞLU

Pınar GÜL TARHAN

Erkan ÜNAL

M. TanzerÜNAL

Miray BAKLACI

Ömer ÇELİK

Burhan YARAR

# emniyet, Araç, eğitim, Darıca, Kadın, chp, sağlık, İzmit belediyesi

31 Ara 2022 - 12:00 - Gündem

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