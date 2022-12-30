30 Ara 2022 - 15:31- Siyaset G: 30 Ara 2022 - 15:34

İYİ Parti'de 3.aday Çubuklu

İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı’nın 15 Ocak’ta yapılacak il kongresi öncesi üçüncü aday çıktı. Daha önce il başkan yardımcısı Nusret Acur adaylığını ilan etmişti. Önceki gün ise Murat Atar, il başkan adaylığını duyurdu. Bugün de Ayhan Çubuklu adaylığını açıkladı.
İYİ Parti'de 3.aday Çubuklu mask
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İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 4 buçuk yıl il başkanlığı yaptı. Yıldız, 2023’te milletvekili aday adayı olacağını ilan etmesinden sonra 15 Ocak’ta yapılacak il kongresine aday olmayacağını açıklamıştı. Yıldız’ın aday olmayacağının ardından mevcut il yönetim kurulu ve 12 ilçe başkanı, il başkanlığı için mevcut il başkan yardımcısı Nusret Acur’u aday göstermişti. Acur’a ilk rakip önceki gün adaylığını açıkladı. İYİ Parti eski İl Başkanı Dr. Serdar Kaman’ın il başkanlığı döneminde il yöneticisi olan Murat Atar, mevcut il başkanı Şanbaz Yıldız’ın parti içerisindeki tutumuna tepki göstererek il başkan adayı olduğunu açıkladı. Bugün de Ayhan Çubuklu, il başkan adayı olduğunu açıkladı. Daha önce İYİ Parti Körfez İlçe eski Başkanı Cahit Sürüm ve 2019’da İYİ Parti Körfez İlçe Belediye başkan adayı olan Salih Şirin’e danışmanlık yapan ilçe delegesi Ayhan Çubuklu, kongrede 600 delegenin oyuna talip olduğunu söyledi.

4 VEKİL, 6 BELEDİYE KAZANIRIZ

İl başkanı seçilmesinden sonra hedeflerini açıklayan Ayhan Çubuklu "Benim il başkanlığım kimse il binasında oturamayacak herkes sahada, köylerde olacaktır. İzmitli genel başkanımız Meral Hanımı mahcup etmemek için bunu yapacağız. Çok sıkı bir çalışma yürüteceğiz. 4 milletvekili kesin, 5. milletvekilini zorlayacağız. 2024’teki yerel seçimde ise kesin 6 belediye başkanlığını kazanırım" dedi.

İKİ İLÇE BAŞKANINI GÖREVDEN ALIRIM

Teşkilatta çok yanlış işlerin yaşandığına dikkat çeken Çubuklu, il başkanı seçildikten sonra kesinlikle İzmit ve Körfez ilçe başkanlarını görevden alacağını söyleyerek "Bu iki ilçe başkanının yakın aile fertleri il yönetiminde. Aile fertlerini partinin ana kademelerine yerleştirerek bu partiyi büyütemeyiz. Bu parti bunların çiftliği olamaz. Toplumun her kesiminden insanları bu partiye kazandırmalıyız. Partiyi bu şekilde ancak büyütürüz" dedi. Çubuklu, il yönetim kurulu için çok çalışan bir yönetim kurulu oluşturacağını da sözlerine ekledi.

 

# İyi Parti

30 Ara 2022 - 15:31 - Siyaset

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