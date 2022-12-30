Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Güzeller Mahallesi sokak kesişiminde D.M. idaresindeki 41 AHJ 289 plakalı otomobil, H.S. yönetimindeki 41 VL 225 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan N.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.