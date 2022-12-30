Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi zabıta yaptı

Umuttepe yolunda seyir halindeki motosikletli sürücü kaza yaptı. Yaralının ilk müdahalesini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeli yaptı. Öğlen saatlerinde Umuttepe yolunda seyir halindeki motosikletli sürücü yoldan geçen köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaydedip motordan düşen sürücünün yardımına Kocaeli Zabıtası koştu.
İLK MÜDAHALEYİ YAPTI
Zabıta Memuru Burhan Tekin, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulans ekiplerine bilgi geçen Tekin, olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.