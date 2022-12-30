Gölcükspor’da Sadi Tekelioğlu ve Cem Sinan sesleri

Daha önce de takımı çalıştıran ve İsmail Yüksek’in Fenerbahçe’ye gitmesinde önemli rol üstlenen Sadi Tekelioğlu ismi gündeme gelirken, Kocaelispor’un efsane kaptanı Cem Sinan Vergül ile Haydar koç ismi de gündemdeki yerini koruyor. Birkaç güne kadar tekin adam sorunun halledilmesi bekleniyor.