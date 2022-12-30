30 Ara 2022 - 16:19- Ekonomi G: 30 Ara 2022 - 16:23

MSB ve Kuvvet Komutanlıklarına personel alınacak

İlan. gov. tr'de yer alan ilana göre Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına personel alınacak
MSB ve Kuvvet Komutanlıklarına personel alınacak mask

Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere, Devlet Memuru kadrolarına "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" ve "Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre 196 personel alınacak.Başvurular 29 Aralık 2022 ile 31 Ocak 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak.

30 Ara 2022 - 16:19 - Ekonomi

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