30 Ara 2022 - 16:22- Gündem G: 30 Ara 2022 - 16:25

AFAD, 70 personel alacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 70 sözleşmeli Personel alacak.
AFAD, 70 personel alacak mask

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 70 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak.Adaylar başvurularını 1 Şubat 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak
# kamu

30 Ara 2022 - 16:22 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.117.511 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TEKNİK HIRDAVAT

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

HİDROLİK PNÖMATİK PERSONELİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

TORNACI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ...

MEKANİK BAKIM ONARIM ELEMANI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ İ...

Çalışma ekibimize katılacak Kasap, Izgaracı, Şoför arıyoruz. 

Firma adı : Mini Köşk Köfte ve Izgara salonu Telefon  : 0 538 953 46 07

SERVİS ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Yenikent - 60 Evler- Derince - İzmit bölgelerinde ikamet eden E Sınıfı ehliyetli servis şoförleri aranıyor.  Telefon : 02623227057

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kantin yerleri kiraya verilecek mask
Kantin yerleri kiraya verilecek
Kocaeli Başiskele'de 5 katlı bina mahkemeden satılık(çoklu satış) mask
Kocaeli Başiskele'de 5 katlı bina mahkemeden satılık(çoklu satış)
Kocaeli Merkez'de 47 m² ofis icradan satılık mask
Kocaeli Merkez'de 47 m² ofis icradan satılık
Ekmeğimizi küçültmeyin! mask
Ekmeğimizi küçültmeyin!
KOTO'dan açıklama: 1 Temmuz 2023’e ertelendi mask
KOTO'dan açıklama: 1 Temmuz 2023’e ertelendi
“Kocaeli’nin ulaşım ağı güçleniyor” mask
“Kocaeli’nin ulaşım ağı güçleniyor”
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL