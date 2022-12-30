30 Ara 2022 - 16:25- Spor G: 30 Ara 2022 - 16:28

Kanseri yendi, Avrupa şampiyonu oldu, artık dişi Naim olarak anılıyor

DORUKTAKİLER 2022 YILIN SPORCUSU: CEREN AKARSU İzmit Tavşantepe’de yaşayan ve henüz 17 yaşındaki olan, genç ve boncuk gözlü güzel bir kız çocuğu Avr...
Kanseri yendi, Avrupa şampiyonu oldu, artık dişi Naim olarak anılıyor mask
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DORUKTAKİLER 2022 YILIN SPORCUSU: CEREN AKARSU

İzmit Tavşantepe’de yaşayan ve henüz 17 yaşındaki olan, genç ve boncuk gözlü güzel bir kız çocuğu Avrupa’nın zirvesine çıktı, şimdi dünyaya meydan okuyor. Lösemiyi yenen Dişi Herkül, gazetemiz geleneksel anketi Doruktakiler 2022’de. Büyük jüriden  topladığı oylarla, açık arayla yılın sporcusu seçildi

LÖSEMİYİ YENDİ, AVRUPANIN ZİRVESİNE ÇIKTI, OTORİTELERİ HAYRAN BIRAKTI

Tavşantepeli Ceren Akarsu, ilkokula giderken bir derste bayıldı, hastanede lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğu için yoğun bakıma alındı. Küçük kız, dev yüreğiyle lösemiyi yenerken, hayata sporla tutundu, ağabeylerinin desteğiyle, halter gibi son derece ağır bir spor dalında, henüz 17 yaşındayken 3 kez Avrupa şampiyonu oldu, Dünyanın ve olimpiyatların zirvesine göz kırptı.

HALTERCİ AĞABEYLERİ TAM DESTEK VERDİ

12 Ocak 2005’te Tavşantepe mahallesi’nde, yani depremden 6 yıl sonra, depremin izleri henüz silinmemişken doğan Ceren, herkesin sevgilisiydi. Dört kardeşin en küçüğü olarak, ağabeylerinin de çocuğu gibi olan boncuk gözlü bu kız çocuğunun küçük yaştaki dev mücadelesinin en büyük avantajı, bünyesinin sağlamlığıydı. Anne ve babası kandıra Kocaoğlu köylüsüydü. Genetik olarak da güçlü yaratılmıştı. Cep Herkülü, yüz yılların sporcusu merhum Naim Süeymanoğlu’nu örnek alan Ceren, podyumda herkesi kendine hayran bırakıyor. Henüz 4 yıllık sporcu olan Ceren, pandemi engeline rağmen, rakiplerini birer ikişer devirdi, rekorlara koştu.

DÜNYANIN ZİRVESİNE YOL ALIYOR

Otoriteleri şaşkına çeviren genç ve sevimli kızımız, geleceğin Dişi Naim’i olarak adlandırılıyordu. Ciddi duruşu ile Naim’i örnek aldığı açık açık gözlenen Ceren, 2012 yılında Umuttepe’deki bir aylık kemoterapi döneminde doktorların ve kendisi gibi kanser tedavisi gören arkadaşlarının, kanser döneminde eğitimini evinde veren öğretmeninin, lisede okuduğu dönemde arkadaşlarının ve yine okuldaki öğretmenlerinin, haltere başladığında da antrenörlerinin, sporcu arkadaşlarının sevgilisi oldu. Milli takım arkadaşları ve antrenörlerinin yanı sıra, rakiplerinin bile takdir ettiği Ceren, başarı basamaklarını hızla yol almak için gece gündüz çalışıyor.
# Avrupa, genç, takım

30 Ara 2022 - 16:25 - Spor

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