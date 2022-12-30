DORUKTAKİLER 2022’nin sonuçları yarın gazeteniz KOCAELİ’de

İlimizin tanınmış isimlerinden oluşan Büyük Jüri, 17 ayrı kategoride DORUKTAKİLER’i belirledi. Yılın Sanatçısı ve Yılın Sivil Toplum Örgütü kategorisinde, oylar eşit çıktığı için her ikisini de birinci ilan ettik.