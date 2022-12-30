Aydın'da restoranda patlama!

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde saat 15.15 sıralarında gaz sıkışması sonucu Patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 1'i ağır, 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, patlamanın ardından içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2'nci katından atladığı belirtildi.
VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Olayla ilgili açıklama yapan Aydın Valisi Aksoy, "7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biri ağır beş tane de yaralımız söz konusu. Olay yeri inceleme, itfaiye, sağlık ekiplerimiz müdahale etti. Maalesef üzücü bir hadise yaşadık. Çalışanın verdiği ilk bilgi, bir koku olduğu, tüp getirildiği ve onun kontrol edilmesi sırasında patladığı yönünde. Tabi kesin sonuçlar itfaiye ve olay yeri incelemeyle ortaya çıkacak." dedi.
AMBULANSLAR HAZIR BEKLETİLİYOR
Olay yerinden son gelişmeleri aktaran İHA muhabiri Ali Soydemir, "4 ambulans yoğun güvenlik tedbirler altında içeridekileri alıp hastanelere götürdü. 3 ambulans hazırda bekletiliyor. Yoğun güvenlik önlemleri var. Patlamadan etkilenen şahısların yakınları olaya girmek için çaba gösteriyor. Polis etten duvar örmüş durumda. Vali olay yerinde şu an yetkililerden bilgi alıyor." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.