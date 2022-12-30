Kocaeli basın emekçilerinden birliktelik mesajı

Türkiye Gazeteciler Sendikası Kocaeli Temsilciliği ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyeleri Özgür Kocaeli Gazetesi ve meslektaşlarımıza karşı itibar suikastına karşı bugün bir araya geldi. Basın emekçileri bu birliktelikte, "Hiçbir gazeteci yalnız değildir" mesajını tüm kamuoyuna vermiş oldu.

"BİRÇOK ZORLUK YAŞIYORUZ"

Basın mensuplarının bir araya gelerek Özgür Kocaeli Gazetesi emekçilerine destek olması hakkında konuşan Özgür Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut, "Kurumumuz adına kritik bir dönemde destek gösterdiğiniz için teşekkür ederim. En büyük teşekkürü mesleki dayanışma için ediyorum. Bu sadece bu haberi yapan ve bu kurumda çalışan gazetecilerin bir meselesi değildir. Biz gazeteciler haber yaparken birçok zorluğu yaşıyoruz. Bu mesleğin ne kadar saygın ve önemli olduğunu birlikteliğimizle gösterdik. Kocaeli Gazeteciler Cemiyetimiz ve TGS Şube Temsilciğine destekleri için teşekkür ederim" dedi.

"SENDİKA OLARAK YANLARINDAYIZ"

Turgut'un ardından konuşan TGS Kocaeli Temsilcisi Süriye Çatak Tek, "TGS Kocaeli Temsilciliği olarak bu dayanışmanın oluşmasından çok mutluyuz. Bundan sonra herkesin bilmesini isteriz ki bir gazeteci arkadaşımızın başına bir şey geldiğinde biz sendika olarak arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GAZETECİLER YALNIZ DEĞİLDİR"

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, "Her zaman zor şartlarda görev yapan arkadaşlarımız böyle olaylara maruz kalıyor. Bu bizleri derinden üzüyor. Arkadaşlarımızın görevini en iyi şekilde yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Kocaeli’de yaşayan herkes bilsin ki Gazeteciler hiçbir zaman yalnız değildir, sonuna kadar mücadelemizi sürdürmeye hazırız, her zaman onların yanında olacağız" şeklinde konuştu.