İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye ceza

İzmit Körfezinde yapılan rutin denetimler esnasında bugün İtalyan bandıralı petrol gemisinin denize atık bıraktığı tespit edildi. İsminin Grande Ellade olduğu öğrenilen Ro-Ro cinsi 52 bin 589 groston kapasiteli gemiye idari para cezası kesildi. İtalyan petrol gemisine kesilen ceza ise 11 milyon 301 bin 601 Türk Lirası oldu.