Başkan Aygün’den 2023 Mesajı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;
“2022’ye veda edip 2023 takvim yılına adım atarken hizmetler ve projelerle dolu bir dönemi daha geride bırakmış olmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Derince’mizin yarınları için hiç durmadan çalıştık. Milletimizden aldığımız güçle kentsel dönüşüm projelerimizden tarımsal kalkınma hamlemize, Gençlik Merkezlerinden spor komplekslerine kadar birçok kalıcı eseri ilçemize kazandırdık. Rabbim nasip ederse yeni yılda da gönül belediyeciliği anlayışını, eser belediyeciliği ile harmanlayarak Derince’mize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle 2023 yılının başta ilçemiz olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hüseyi̇n Oğuz Deri̇nce.. - ÇOK SAĞOLUN BAŞKANIM...ALLAH YOLUNUZU AÇSINKİ HALKINIZA HİZMETTE DAHA ÇOK İŞLER YAPACAĞINIZDAN EMİNİZ...İYİKİ İLÇEMİZ SİZİN GİBİ BİR BAŞKANA SAHİP...AYRICA BABACANLIĞINIZDA ÖNE ÇIKMAKTA..ŞAHSIM İLÇEMİN BİR FERDİ OLARAK ÇOK TEŞEKKÜR EDER..YENİ YILINIZI KUTLARIM...SELAMETLE KALINIZ...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.