Başkan Aygün’den 2023 Mesajı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“2022’ye veda edip 2023 takvim yılına adım atarken hizmetler ve projelerle dolu bir dönemi daha geride bırakmış olmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Derince’mizin yarınları için hiç durmadan çalıştık. Milletimizden aldığımız güçle kentsel dönüşüm projelerimizden tarımsal kalkınma hamlemize, Gençlik Merkezlerinden spor komplekslerine kadar birçok kalıcı eseri ilçemize kazandırdık. Rabbim nasip ederse yeni yılda da gönül belediyeciliği anlayışını, eser belediyeciliği ile harmanlayarak Derince’mize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle 2023 yılının başta ilçemiz olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum”