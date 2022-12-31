CHP'li Aydın'dan yeni yıl mesajı!

CHP'li Aydın mesajında şu ifadeleri kullandı: “Üzüntüleriyle, sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni umutlar ve beklentilerle 2023 yılına giriyoruz. Önümüzdeki yıl bize yeni umutlar vaat ediyor. Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin aynı ilde yaşayan insanlar olarak, en önemli sorumluluğumuzun “birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmak” olduğunu düşünüyorum. Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleri ile birlikte, el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. Yeni yılda barış ve kardeşliğin egemen olmasını, iyimserliğin ve sevgilerin artmasını temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın ülkemize, bölgemize ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.