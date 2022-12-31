CHP'li Aydın'dan yeni yıl mesajı!

CHP'li Aydın mesajında şu ifadeleri kullandı: “Üzüntüleriyle, sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni umutlar ve beklentilerle 2023 yılına giriyoruz. Önümüzdeki yıl bize yeni umutlar vaat ediyor. Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin aynı ilde yaşayan insanlar olarak, en önemli sorumluluğumuzun “birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmak” olduğunu düşünüyorum. Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleri ile birlikte, el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. Yeni yılda barış ve kardeşliğin egemen olmasını, iyimserliğin ve sevgilerin artmasını temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın ülkemize, bölgemize ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim” dedi.