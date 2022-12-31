31 Ara 2022 - 11:44- Ekonomi G: 31 Ara 2022 - 11:47

KTO Başkanlarından yeni yıl mesajı

Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, yayımladığı yeni yıl mesajlarında insanlığın barış içinde yaşadığı, sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, kardeşlik, huzur içinde geleceğe umutla baktığı bir yıl olmasını dilediler.
KTO Başkanlarından yeni yıl mesajı mask

Başkanlar Yeni Yıl Mesajlarında şu ifadelere yer verdiler

“Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyor, umut ve beklentilerimizle yeni bir yıla giriyoruz.

Bilindiği gibi iş dünyasının istediği tek şey istikrardır.  İş dünyası olarak, sorunlarımız olduğu gibi, büyük umutlarımız ve hedeflerimiz bulunmakta. Olumsuzluklar, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı engellemeyecektir.  Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 2023 yılında ülkemizin ve güzel kentimizin daha aydınlık, huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması hepimizin ortak temennisi. . Yeni yılda da huzura ve başarıya olan inancımızı tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek, Körfez Ticaret Odası’nı hak ettiği noktaya taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. 

Odamız, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ufkun ötesini görerek yeni projeler üretmeye devam edecektir.  Bizler, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Körfez’in kalkınma yolculuğuna destek vereceğiz.

Bu ideallerimiz çerçevesinde başta üyelerimiz ve halkımızın  yeni yılını kutlar, 2023 yılının  ülkemize ve tüm dünya halklarına daha fazla sevgi, daha fazla barış, huzur ve refah getirmesi temenni ederiz” dediler.

31 Ara 2022 - 11:44 - Ekonomi

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