KTO Başkanlarından yeni yıl mesajı

Başkanlar Yeni Yıl Mesajlarında şu ifadelere yer verdiler
“Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyor, umut ve beklentilerimizle yeni bir yıla giriyoruz.
Bilindiği gibi iş dünyasının istediği tek şey istikrardır. İş dünyası olarak, sorunlarımız olduğu gibi, büyük umutlarımız ve hedeflerimiz bulunmakta. Olumsuzluklar, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı engellemeyecektir. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 2023 yılında ülkemizin ve güzel kentimizin daha aydınlık, huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması hepimizin ortak temennisi. . Yeni yılda da huzura ve başarıya olan inancımızı tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek, Körfez Ticaret Odası’nı hak ettiği noktaya taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz.
Odamız, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ufkun ötesini görerek yeni projeler üretmeye devam edecektir. Bizler, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Körfez’in kalkınma yolculuğuna destek vereceğiz.
Bu ideallerimiz çerçevesinde başta üyelerimiz ve halkımızın yeni yılını kutlar, 2023 yılının ülkemize ve tüm dünya halklarına daha fazla sevgi, daha fazla barış, huzur ve refah getirmesi temenni ederiz” dediler.
Başkanlar Yeni Yıl Mesajlarında şu ifadelere yer verdiler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.