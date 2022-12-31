Erkılınç: Güzel haberlerin paylaşılacağı yeni bir yıl diliyorum

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, bir mesaj yayımlayarak basın mensuplarının yeni yılını kutladı. Genel Müdür Erkılınç’ın yeni yıl mesajı şöyle:

“Belirsizlikler ve zorluklarla dolu pandemi sürecinin ardından, yoğun gündem ve sıkı iş takvimi ile girdiğimiz 2022’yi geride bırakıyoruz.

33 bin kişinin istihdamına doğrudan katkı sağlayan Basın İlan Kurumu olarak, geride bıraktığımız yılda basın camiamıza en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalıştık.

Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla geriye dönüp baktığımızda, ziyadesiyle muvaffak olduğumuzu görüyor ve bunu başardığımıza inanıyorum.

Yüksek motivasyon ve güçlü bir irade ortaya koyarak, kader birliği yaptığımız tüm gazete ve dergilerimize doğru bir gelecek projeksiyonu çizmek adına attığımız her adımın karşılığını aldık.

Güçlü desteğinizle Türk basın tarihinde dijital dönüşümü başlatacak hamleleri gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girerken gazeteciliğin yükselen değeri internet haber sitelerini, taze kuvvet olarak büyük ailemizin üyesi yaptık.

Bu nedenledir ki gayretlerimizin tamamının karşılık bulduğu 2022’yi kazanımlar yılı olarak adlandırıyoruz.

‘Birlikte Çok Güçlüyüz’ diyerek ortak aklı önceledik; iletişimi güçlendirip, paydaşlarımızla mesaimizi artırarak işlerimizi bereketlendirdik.

Diğer taraftan teknoloji alanındaki gelişmelerin medyamızı radikal bir dönüşüme her geçen gün biraz daha zorladığını da görüyoruz.

Bu sebeple Türkiye Yüzyılı’nda hedefimiz; tüm paydaşlarımızla kurumsal kapasitelerimizi artırmak, gelecek perspektifimizi yenileyerek, tüm gücümüzle yolumuza kararlı bir şekilde devam etmek olacaktır.

Büyüyen ailemize, bereketli ve okurlarıyla güzel haberler paylaşacağı yeni bir yıl diliyorum.

Saygılarımla,”