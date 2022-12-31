31 Ara 2022 - 12:10- Gündem G: 31 Ara 2022 - 12:16

Erkılınç: Güzel haberlerin paylaşılacağı yeni bir yıl diliyorum

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç 2022 yılını değerlendirdiği mesajında, “Büyüyen ailemize, bereketli ve okurlarıyla güzel haberler paylaşacağı yeni bir yıl diliyorum” ifadesini kullandı.
Erkılınç: Güzel haberlerin paylaşılacağı yeni bir yıl diliyorum mask

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, bir mesaj yayımlayarak basın mensuplarının yeni yılını kutladı. Genel Müdür Erkılınç’ın yeni yıl mesajı şöyle:

“Belirsizlikler ve zorluklarla dolu pandemi sürecinin ardından, yoğun gündem ve sıkı iş takvimi ile girdiğimiz 2022’yi geride bırakıyoruz.

33 bin kişinin istihdamına doğrudan katkı sağlayan Basın İlan Kurumu olarak, geride bıraktığımız yılda basın camiamıza en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalıştık.

Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla geriye dönüp baktığımızda, ziyadesiyle muvaffak olduğumuzu görüyor ve bunu başardığımıza inanıyorum.

Yüksek motivasyon ve güçlü bir irade ortaya koyarak, kader birliği yaptığımız tüm gazete ve dergilerimize doğru bir gelecek projeksiyonu çizmek adına attığımız her adımın karşılığını aldık.

Güçlü desteğinizle Türk basın tarihinde dijital dönüşümü başlatacak hamleleri gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girerken gazeteciliğin yükselen değeri internet haber sitelerini, taze kuvvet olarak büyük ailemizin üyesi yaptık.

Bu nedenledir ki gayretlerimizin tamamının karşılık bulduğu 2022’yi kazanımlar yılı olarak adlandırıyoruz.

‘Birlikte Çok Güçlüyüz’ diyerek ortak aklı önceledik; iletişimi güçlendirip, paydaşlarımızla mesaimizi artırarak işlerimizi bereketlendirdik.

Diğer taraftan teknoloji alanındaki gelişmelerin medyamızı radikal bir dönüşüme her geçen gün biraz daha zorladığını da görüyoruz.

Bu sebeple Türkiye Yüzyılı’nda hedefimiz; tüm paydaşlarımızla kurumsal kapasitelerimizi artırmak, gelecek perspektifimizi yenileyerek, tüm gücümüzle yolumuza kararlı bir şekilde devam etmek olacaktır.

Büyüyen ailemize, bereketli ve okurlarıyla güzel haberler paylaşacağı yeni bir yıl diliyorum.

Saygılarımla,”

# türkiye, Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli haber, kocaeli manset, Kocaeli haberleri, kocaeli gazeteleri, Kocaeli Gazete, kocaeli guncel haberler, Gölcük, kocaeli gündem, kocaeli flas haber, kocaeli gazete haber, Başiskele, kocaeli manset-haber, son dakika haberleri, Gebze, kocaeli son dakika, İzmit, Darıca, Dilovası, Çayırova, , Körfez, Kartepe

31 Ara 2022 - 12:10 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.102.227 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TEKNİK HIRDAVAT

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

HİDROLİK PNÖMATİK PERSONELİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

TORNACI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ...

MEKANİK BAKIM ONARIM ELEMANI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ İ...

Çalışma ekibimize katılacak Kasap, Izgaracı, Şoför arıyoruz. 

Firma adı : Mini Köşk Köfte ve Izgara salonu Telefon  : 0 538 953 46 07

SERVİS ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Yenikent - 60 Evler- Derince - İzmit bölgelerinde ikamet eden E Sınıfı ehliyetli servis şoförleri aranıyor.  Telefon : 02623227057

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Erkılınç: Güzel haberlerin paylaşılacağı yeni bir yıl diliyorum mask
Erkılınç: Güzel haberlerin paylaşılacağı yeni bir yıl diliyorum
2022’nin ‘en’leri belirlendi mask
2022’nin ‘en’leri belirlendi
Personel taşıma hizmeti alınacak mask
Personel taşıma hizmeti alınacak
2015 model Ford ckm1 3238 s marka araç icradan satılık(çoklu satış) mask
2015 model Ford ckm1 3238 s marka araç icradan satılık(çoklu satış)
Kocaeli Körfez'de 298 m² arsa mahkemeden satılık mask
Kocaeli Körfez'de 298 m² arsa mahkemeden satılık
Başkan Aygün’den 2023 Mesajı mask
Başkan Aygün’den 2023 Mesajı
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL