CHP'li Sarı: “Haydi, başlıyoruz”

Başkan Sarı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Tüm zorluklarıyla bir yılı daha geride bırakarak Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı olan 2023 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kocaeli ailesinin her bir ferdine bu önemli dönemeçte büyük sorumluluk düşüyor. Halkın iktidarını kurana, ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyana kadar asla durmadan, yorulmadan çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Esnafın, işçinin, çiftçinin, öğrencinin, emeklinin, sağlıkçının, kadınların, emekçilerin ne zaman bir mağduriyet çığlığını duysak yanına koştuk. Toplum gündeminin halkın isteklerinin dışına çıkmasına asla izin vermedik. Halkın taleplerinin suni gündemlere yenilmesine müsaade etmedik. Tüm baskılara, adaletsizliklere, kişiye göre şekillendirilen hukuk süreçlerine rağmen sadece Kocaeli’de değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm il örgütleri, belediyeleri ve genel merkezinin öncülüğünde gerçekleştirdiği örnek projelerle halkımız dayanışma gücünü ortaya koydu. Artık halkın iktidarını kurma vakti geldi. Artık yılmadan mücadele ettiğimiz ülkemizin aydın geleceğine kavuşma vakti geldi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İkinci Yüzyıla Çağrı Toplantısı’nda söylediği gibi Yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz. Haydi. Başlıyoruz. Geliyor gelmekte olan.”