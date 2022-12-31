MHP’nin yeni başkanı görev dağılımı yaptı

İŞTE MHP Kocaeli İl Başkanlığı Divan Kurulu Üyeleri:

İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş

İl Başkan Vekili Yaşar Arslan

İl Sekreteri Enes Emengen

İl Sekreter Yardımcısı İlhan Yaşar

İl Sekreter Yardımcısı Kamil Akın

Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dursun Ali Furunci

Teşkilat Başkanı Yardımcısı Ferit Taşdemir

Teşkilat Başkanı Yardımcısı Hüseyin Koşan

Teşkilat Başkanı Yardımcısı Alparslan Aktaş

Teşkilat Başkanı Yardımcısı Cihan Sevinç

Teşkilat Başkanı Yardımcısı İbrahim Çakıroğlu

Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Alper Kocaoğlu

Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Rahmi Ertürk

Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Semih Türeyen

Mesleki Ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan Yrd. Esat Muratoğlu

Protokol Ve Teknik İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ramazan Gür

Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ünsal Seziş

Esnaf Ve İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kaya

Sağlık Ve Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yusuf Yıldırım

Sosyal Faaliyet Ve Organizasyonlardan Sorumlu İl Başkan Yrd. Mehmet Ali Boztaş

Kadın Aile Ve Engellilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yudum Kaşıkçı

Türk Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Oğuz Erhan Kopuk

Türk Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Uğur Öcal

Kültür Sanat Ve Spordan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Vedat Akbulut

Kültür Sanat Ve Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yakup Debreli

Ar-Ge'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yağız Gönen

Medya Tanıtım Ve Basınla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yrd. Vahit Eryılmaz

Kurumsal İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fatih Galyan

İdari Amir Fehmi Aydın