31 Ara 2022 - 12:24- Siyaset G: 31 Ara 2022 - 12:30

MHP’nin yeni başkanı görev dağılımı yaptı

MHP’nin yeni Kocaeli il başkanı Murat Nuri Demirbaş yeni yönetimi için görev dağılımı yaptı. MHP’de İl Başkan Vekili Yaşar Arslan olurken, il sekreterliği görevine ise Enes Emengen getirildi.

Dilara Polat
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MHP’nin yeni başkanı görev dağılımı yaptı mask
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İŞTE MHP Kocaeli İl Başkanlığı Divan Kurulu Üyeleri:
İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş
İl Başkan Vekili Yaşar Arslan
İl Sekreteri Enes Emengen
İl Sekreter Yardımcısı İlhan Yaşar
İl Sekreter Yardımcısı Kamil Akın
Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dursun Ali Furunci
Teşkilat Başkanı Yardımcısı Ferit Taşdemir
Teşkilat Başkanı Yardımcısı Hüseyin Koşan
Teşkilat Başkanı Yardımcısı Alparslan Aktaş
Teşkilat Başkanı Yardımcısı Cihan Sevinç
Teşkilat Başkanı Yardımcısı İbrahim Çakıroğlu
Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Alper Kocaoğlu
Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Rahmi Ertürk
Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Semih Türeyen
Mesleki Ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan Yrd. Esat Muratoğlu
Protokol Ve Teknik İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ramazan Gür
Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ünsal Seziş
Esnaf Ve İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kaya
Sağlık Ve Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yusuf Yıldırım
Sosyal Faaliyet Ve Organizasyonlardan Sorumlu İl Başkan Yrd. Mehmet Ali Boztaş
Kadın Aile Ve Engellilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yudum Kaşıkçı
Türk Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Oğuz Erhan Kopuk
Türk Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Uğur Öcal
Kültür Sanat Ve Spordan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Vedat Akbulut
Kültür Sanat Ve Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yakup Debreli
Ar-Ge'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yağız Gönen
Medya Tanıtım Ve Basınla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yrd. Vahit Eryılmaz
Kurumsal İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fatih Galyan
İdari Amir Fehmi Aydın
# Kadın, sağlık, Aydın

31 Ara 2022 - 12:24 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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