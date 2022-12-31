31 Ara 2022 - 12:42- Siyaset G: 31 Ara 2022 - 12:54

Akar: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımıza dair inancımız tamdır

TBMM Başkanvekili, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Akar: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımıza dair inancımız tamdır mask

Haydar Akar yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

Üzücü olayları, acıları, anıları ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, aydınlık ve mutlu yarınlara ulaşma umutlarımızı canlı tutarak, yeni bir yıla giriyoruz.

Her yeni yıl, getirdiği iyimserlik ortamıyla, bireylerin olduğu kadar, ulusların ve ülkelerin de geleceğe dönük umutlarını ve beklentilerini artırmaktadır.

2023 yılının ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımıza dair inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gururla ve coşkuyla kutlayacağımız 2023 yılında herkesin sağlıklı olduğu, çalışanların haklarını aldığı, ekonomik sıkıntıların sona erdiği ve her yönüyle adaletli bir Türkiye’nin olduğu yeni yıl olmasını istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa sevgi, barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum.

# türkiye

31 Ara 2022 - 12:42 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.102.227 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TEKNİK HIRDAVAT

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

HİDROLİK PNÖMATİK PERSONELİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, SATIŞ PAZARLAMA PERSONELİ, ŞOFÖR arayışımız vardır...

TORNACI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ...

MEKANİK BAKIM ONARIM ELEMANI

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden 0 (535) 945 86 47 0 (539) 695 36 45 ERMARİN GEMİ İ...

Çalışma ekibimize katılacak Kasap, Izgaracı, Şoför arıyoruz. 

Firma adı : Mini Köşk Köfte ve Izgara salonu Telefon  : 0 538 953 46 07

SERVİS ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Yenikent - 60 Evler- Derince - İzmit bölgelerinde ikamet eden E Sınıfı ehliyetli servis şoförleri aranıyor.  Telefon : 02623227057

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İYİ Parti'de 3.aday Çubuklu mask
İYİ Parti'de 3.aday Çubuklu
CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı oldu mask
CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı oldu
EYT’de Kılıçdaroğlu’nun fendi, Erdoğan’ı yendi! mask
EYT’de Kılıçdaroğlu’nun fendi, Erdoğan’ı yendi!
Çağlayan:"Yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ediyoruz" mask
Çağlayan:"Yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ediyoruz"
CHP’li İlçe Başkanları ültimatom verdi mask
CHP’li İlçe Başkanları ültimatom verdi
CHP'li Soyluçiçek: Yılan hikayesine döndü mask
CHP'li Soyluçiçek: Yılan hikayesine döndü
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL