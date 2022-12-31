Akar: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımıza dair inancımız tamdır

Haydar Akar yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

Üzücü olayları, acıları, anıları ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, aydınlık ve mutlu yarınlara ulaşma umutlarımızı canlı tutarak, yeni bir yıla giriyoruz.

Her yeni yıl, getirdiği iyimserlik ortamıyla, bireylerin olduğu kadar, ulusların ve ülkelerin de geleceğe dönük umutlarını ve beklentilerini artırmaktadır.

2023 yılının ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımıza dair inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gururla ve coşkuyla kutlayacağımız 2023 yılında herkesin sağlıklı olduğu, çalışanların haklarını aldığı, ekonomik sıkıntıların sona erdiği ve her yönüyle adaletli bir Türkiye’nin olduğu yeni yıl olmasını istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa sevgi, barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum.