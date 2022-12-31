Semahat Öğretmen vefat etti

İzmit Yuvam Akarca’da ikamet eden emekli öğretmen Semahat Polat (75) vefat etti. Derince Pirireis İlkokulu’ndan emekli olan, öğretmen Semahat Polat hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi olan Polat’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Yahyakaptan Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek